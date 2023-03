Per inoltrare la domanda è possibile rivolgersi ai patronati, ai call center oppure inoltrarla online. I requisiti da rispettare per il bonus asilo nido 2023 tramite l’Isee minorenni, in corso di validità, si riferiscono al minore per il quale è richiesto il contributo. Per l’anno attuale sono stati stanziati circa 550 milioni di euro. Il bonus si rivolge a cittadini italiani (anche residenti in altro Paese europeo) e cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno.

Come funziona il bonus asilo nido 2023

Dal 27 febbraio è possibile procedere con l’inoltro della domanda per il bonus. Per accedere all’agevolazione e farne richiesta ci si può rivolgere ai contact center, ai patronati oppure procedere autonomamente con la domanda online. In particolare se si sceglie di inoltrare la richiesta tramite il servizio online bisogna essere in possesso di un PIN INPS dispositivo, di un’identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per poter accedere ai servizi telematizzati dell’istituto. Bisogna essere in possesso, inoltre, dei dati dell’Isee minorenni riferiti al minore per il quale si richiede l’agevolazione. In base ai dati forniti verrà calcolato l’importo specifico.

Bambini che giocano

Gli importi del bonus

Se inizialmente il bonus asilo nido prevedeva un contributo massimo di 1.000 euro, per il pagamento di rette per asili nido pubblici e privati autorizzati e assistenza domiciliare per bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche, dal 2019 l’importo arriva fino a 3.000 euro sulla base dell’Isee minorenni. Nel dettaglio, con un Isee minorenni fino a 25.000 euro si ha diritto ad un budget annuo di 3.000 euro, per un importo mensile massimo di 272,73 euro per 11 mensilità. Con un Isee minorenni da 25.001 a 40.000 euro il budget annuo scende a 2.500 euro, con un importo massimo mensile di 227,27 euro per 11 mensilità. Con un Isee minorenni da 40.000 euro il budget annuo scende a 1.500 euro con un importo massimo mensile di 136,37 euro per 11 mensilità.

