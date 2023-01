Il bonus carburante è esteso a tutto il 2023. Scatta l’obbligo per i gestori di esporre il prezzo medio nazionale.

Il bonus carburante è stato prorogato per tutto il 2023. La somma ammonta a 200 euro che i datori di lavoro conferiscono ai propri dipendenti. Nel decreto, elaborato dal governo, inoltre viene enfatizzata la stretta sui controlli, nonché l’obbligo per i gestori di mostrare il prezzo medio nazionale su base settimanale.

Bonus carburante prorogato per tutto il 2023: come funziona?

Il bonus carburante è stato prorogato per tutto l’anno 2023, secondo quanto si apprende dal decreto del governo sulla trasparenza dei prezzi sui carburanti, che avvia anche una stretta sui controlli al fine di tutelare il consumatore finale.

I distributori di carburanti, infatti, dovranno esporre, su base settimanale, le variazioni di prezzo di diesel e benzina e mostrare, dunque, il prezzo medio nazionale. Il bonus benzina, dunque, permetterà ai lavoratori di fare rifornimento con 200 euro che saranno offerti dal proprio datore di lavoro.

Ricordiamo che il on us benzina non incide sul reddito da lavoro dipendente. Non sono richiesti requisiti o tetti di reddito per poter accedere a tale misura, che funge da sostegno economico per i lavoratori.

Controlli e obblighi per i distributori

Saranno attuati, dunque, controlli serrati, oltre all’obbligo per i gestori di esporre, sia per il diesel che per la benzina, il prezzo medio nazionale su base settimanale e non ogni giorno come era stato stabilito in un primo momento.

Un periodo turbolento per distributori e benzinai, seguito dallo sciopero dei benzinai annunciao per il 25 e 26 gennaio, indeto da Figisc-Confcommercio, Fegica, Faib-Confesercenti.

Una protesta che, secondo quanto si legge dalla nota diramata dalle sigle sindacali in questione, punta a “porre fine a questa ‘ondata di fango’ contro una categoria di onesti lavoratori e cercare di ristabilire la verità”.

