Quali sono i dischi e singoli più venduti del 2022? La Federazione Industria Musicale Italiana ha diffuso i dati.

Negli ultimi 365 giorni, la popolazione italiana ha acquistato soprattutto dischi e singoli di artisti italiani. Una tendenza che, fortunatamente, va avanti da circa tre anni. I dati diffusi dalla Federazione Industria Musicale Italiana sono chiari: al vertice degli album e delle canzoni più vendute del 2022 troviamo rispettivamente Lazza e la coppia formata da Mahmood e Blanco.

Dischi e singoli più venduti del 2022: i dati della FIMI

La Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI) ha reso pubblici i dati ufficiali inerenti i dischi e i singoli più venduti del 2022. Dal 31 dicembre 2021 al 29 dicembre 2022, diversi sono gli artisti che la popolazione nostrana ha apprezzato, ma soltanto alcuni hanno registrato un boom delle vendite. Per quanto riguarda gli album, al primo posto abbiamo Sirio di Lazza, mentre per i singoli trionfa Brividi di Mahmood e Blanco.

Soffermandoci su questi ultimi due cantanti, c’è un dettaglio curioso che vale la pena riportare: è la seconda volta che una canzone presentata al Festival di Sanremo risulta la più venduta dell’anno di riferimento. Prima di Mahmood e Blanco, era riuscito nell’impresa Domenico Modugno con la canzone Nel blu dipinto di blu (Volare), datata 1958.

Partendo dai dischi più venduti, la top ten è occupata solo da artisti italiani. Sirio di Lazza è seguito in ordine da: Taxi Driver di Rkomi, Blu celeste di Blanco, Noi, loro, gli altri di Marracash, Il giorno in cui ho smesso di pensare di Irama, Carattere speciale di Thasup, Salvatore di Paki, Materia (Pelle) di Marco Mengoni, Caos di Fabri Fibra e X2 di Sick Luke. Altri album, anche se non sono tra i primi dieci posti, hanno ottenuto risultati più che soddisfacenti, come Ahia! dei Pinguini Tattici Nucleari (12°) e Teatro d’ira – Vol. 1 dei Maneskin (14°).

Ecco il video di Brividi di Mahmood e Blanco:

La top ten 2022 dei singoli

Come già sottolineato, il singolo più venduto del 2022 è Brividi di Mahmood e Blanco. Nella top ten, subito dopo loro, troviamo: Shakerando di Rhove, Dove si balla di Dargen D’Amico, Farfalle di Sangiovanni, La coda del diavolo di Rkomi & Elodie, La dolce vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei, Giovani Wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari, Gocce di Irama feat. Rkomi, Baby Goddamn di Tananai e Ciao ciao de La rappresentante di lista.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO