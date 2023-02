A partire dal 13 febbraio, si può richiedere il bonus patente 2023. Il Governo Meloni ha deciso di mantenere in vigore l’incentivo lanciato da Mario Draghi fino al 2026, stanziando ben 5,4 milioni di euro ogni anno. Vediamo quali sono i requisiti per ottenerlo, a chi è destinato e quando scade il voucher.

Bonus patente 2023: a chi è destinato?

Il bonus patente 2023 prevede un contributo che andrà a coprire l’80% delle spese che servono per ottenere le abilitazioni di guida di tipo C, C1E, CE e le Carte di Qualificazione del Conducente. Già stabilito dal Governo Draghi, l’incentivo è stato mantenuto anche dall’esecutivo capitanato da Giorgia Meloni e prorogato fino al 2026. Sono stati stanziati ben 5,4 milioni di euro all’anno e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2026.

Al bonus patente possono accedere tutti i ragazzi italiani ed europei che hanno un’età compresa tra i 18 e i 35 anni. Come già sottolineato, l’incentivo è valido soltanto per coloro che intendono conseguire una patente di guida idonea per il trasporto di persone o merci. Il contributo va a coprire l’80% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 2.500 euro. E’ bene sottolineare che il bonus non costituisce reddito imponibile e non viene conteggiato ai fini del reddito Isee.

Bonus certificato di guida: come si richiede e quando scade

A partite dal 13 febbraio 2023, quanti intendono richiedere il bonus patente devono inviare l’apposita domanda al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, solo ed esclusivamente online. Dopo aver fatto l’accesso, tramite Spid, CIE o CNS, viene richiesto di inserire tutta la relativa documentazione. Il contributo verrà emesso secondo l’ordine cronologico della presentazione della domanda. All’ottenimento dell’incentivo, che sarà sotto forma di voucher, si hanno a disposizione 18 mesi per ottenere il certificato di guida.

