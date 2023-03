Buone notizie per oltre 4 mila persone, che potrebbero accedere al bonus vacanze 2023. Il bando di concorso è stato lanciato anche quest’anno dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, che distribuirà un incentivo che va da un minimo di 800 euro fino ad un massimo di 1400. Vediamo quali sono i requisiti e come si fa la domanda.

Bonus vacanze 2023: a chi spetta?

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha confermato il bonus vacanze anche per il 2023. Quanti desiderano prenotare un soggiorno nei mesi che vanno da luglio ad ottobre potranno ottenere fino a 1400 euro. Da località marine a zone montane, passando per città d’arte e siti termali: l’incentivo lascia ampia libertà di scelta ai beneficiari. Il bando di concorso INPSieme Senior – questo il nome del bonus – è rivolto a circa 4 mila pensionati, compresi i loro coniugi e i figli disabili conviventi. Ne possono beneficiare:

pensionati appartenenti alla gestione dipendenti pubblici;

pensionati che hanno aderito alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ai sensi del decreto ministeriale 7 marzo 2007, n. 45;

pensionati appartenenti alla gestione fondo ex IPOST;

coniugi e figli conviventi disabili;

caregiver, accompagnatori oppure parenti del disabile.

Il bonus vacanze 2023 viene stabilito in base all’Isee del richiedente. L’importo massimo è pari a 800 euro per un soggiorno in Italia di otto giorni e sette notti, oppure a 1400 euro se la prenotazione è per 15 giorni e 14 notti.

Come si richiede il bonus vacanze 2023?

E’ bene sottolineare che il bonus 2023 copre il costo della vacanza in modo totale o parziale, in base al reddito Isee del richiedente. E’ necessario rivolgersi ad un’agenzia viaggio oppure ad un tour operator, in modo da avere un pacchetto organizzato ad hoc. Questo deve comprendere: viaggio, vitto, alloggio, coperture assicurative ed eventuali spese inerenti gire, escursioni e altre attività. La domanda per accedere all’incentivo deve essere presentata direttamente sul sito ufficiale dell’INPS, dove si accede tramite SPID, CIE e CNS.

