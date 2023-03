La direttiva europea sull’efficienza energetica degli immobili, votata dalla Commissione giovedì 9 febbraio con il sì di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, mette in grossa difficoltà l’Italia perché ridurrà fortemente il valore di tutte le case e di riflesso il risparmio delle famiglie. Nell’arco dei prossimi 7-10 anni saranno infatti fuori mercato gli edifici delle classi F e G. Ma quali sono le città con il maggior numero di case green in Italia? Lo rivela uno studio del portale Casa.it.

Case green in Italia: la classifica per città

Il sito ha analizzato l’offerta degli immobili in vendita sulla base della classe energetica, prendendo in considerazione gli annunci datati gennaio 2023 di trilocali tra gli 80 e i 100 mq nelle principali città italiane. Da quest’indagine emerge che il 75% delle abitazioni appartiene alle classi energetiche meno efficienti, dalla G alla E. Quindi sarebbero quasi tutte fuori norma rispetto alla direttiva comunitaria, che prevede l’obbligo di intervento per la classe E entro il 2030.

Inoltre, in classe G c’è il 55% dell’offerta totale. Con il recepimento di questa direttiva, considerando che secondo il report di Case.it soltanto il 12% delle case è in classe A, i rischi per il patrimonio immobiliare italiano sono enormi. A farne le spese saranno soprattutto i piccoli risparmiatori: è quello che denuncia da settimane Giorgio Spaziani Testa, il presidente di Confedilizia.

Case green, Bologna la più virtuosa

Bologna è la città più virtuosa d’Italia sul fronte delle case green. Il capoluogo emiliano ha la percentuale più bassa di trilocali appartenenti alle classi meno efficienti: il 56%, con la classe G al 27% e la classe A al 28%. Su questo fronte va bene anche Torino con una quota minima di trilocali in classe G pari al 28%, ma soltanto il 7% degli immobili è in classe A.

Risultato inverso per Firenze. Il capoluogo toscano vanta una delle percentuali più alte di case in classe A (19%), ma il 71% dei trilocali appartenenti alle classi meno efficienti, di cui il 54% è in classe G. Con i prezzi delle case ormai schizzati alle stelle, Milano conta su un misero 11% di trilocali in vendita in classe A e rivela un preoccupante 75% di trilocali nelle classi meno efficienti. Soltanto la G rappresenta il 45% dell’offerta.

Quali città hanno case di classe energetica bassa?

Se Milano piange, Roma non sorride. La capitale è pareggio lontana dagli standard green imposti dalla Comunità europea. La quota di trilocali nelle classi meno efficienti raggiunge l’84%, di cui il 72% in classe G. Appena il 12% dei trilocali in vendita nella città eterna è in classe A.

Maglia nera tra le grandi città metropolitane a Genova e Palermo. Nei due capoluoghi di Liguria e Sicilia la quasi totalità dei trilocali in vendita appartengono alle classi energetiche meno efficienti: il 96% nelle classi G, F ed E a Genova e il 95% a Palermo. A Genova in particolare, infine, i trilocali in classe A sono appena l’1%, percentuale che sale al 2% a Palermo.

