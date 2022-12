La formula del Buy Now Pay Later, ovvero il compra ora e paga dopo, si diffonde tra agenzie e tour operator: ecco quanto costa e il suo funzionamento.

Il Buy Now Pay Later sta conquistando il mondo dei viaggi. La formula del compra ora e paga dopo – in sostanza, all’acquirente si dà la possibilità di accaparrarsi un determinato prodotto o servizio, riceverlo subito e pagarlo a rate senza gli interessi previsti da quasi tutti i finanziamenti – è praticata sempre di più da agenzie e tour operator. Questa tendenza emerge da un recente rapporto di Skyscanner, il motore di ricerca e comparatore di prezzi di voli nazionali e internazionali.

Buy Now Pay Later, come funziona per i viaggi?

Stando a quanto di legge nel report Tendenze di viaggio 2023: l’anno delle decisioni basate sui prezzi, il 50% degli italiani intervistati per il sondaggio di Skyscanner punta a viaggiare di più nel 2023 e in molti casi a farlo con il BNPL. Complici i rincari energetici, i salari fermi al palo e l’inflazione galoppante, l’attenzione al prezzo dei viaggi e alla smart mobility è la priorità assoluta.

È qui che entra in gioco il Buy Now Pay Later: molti italiani sono attratti dall’idea di rateizzare il pagamento della propria vacanza. D’altronde un sondaggio di Clearpay e SWG ha già dimostrato che in occasione del Black Friday 2022, in vista dei regali da fare a Natale, un intervistato su due si è detto interessato a utilizzare il compra ora e paga dopo.

Anche nel mondo travel si pratica il Buy Now Pay Later

Una delle prime compagnie di viaggio a praticare il BNPL è Utravel, travel brand dedicato al target specifico dei giovani under 30. Viaggiatori che di solito sono alle prese con budget di spesa piuttosto limitati. Grazie alla collaborazione con Scalapay, la startup torinese mette a disposizione Il tuo viaggio in tre rate: una soluzione con pagamento in tre rate dello stesso importo e senza interessi.

In tal senso, Scalapay è un precursore. L’innovativo servizio di pagamenti digitali include dall’estate del 2021 la sezione Viaggi e consente di comprare pacchetti vacanze, trasporti, soggiorni in hotel e resort e in spa e terme con la formula delle tre rate senza interessi. In un anno e mezzo di questa attività, in Italia hanno aderito 400 realtà, incluse alcune molto note come Alpitour, Best Western, WeRoad e Trenord.

BNPL in Italia: numeri in forte crescita

Stando ai dati di Scalapay, il “pagamento lento” nei negozi online e fisici convince gli italiani. In un anno, dal novembre del 2021 al novembre del 2022, gli acquisti con il Buy Now Pay Later si sono decuplicati raggiungendo un più che lusinghiero +1089%. Il BNPL permette un pieno controllo della spesa: scegliendo se saldare in anticipo o posticipare il pagamento, si monitora il portafoglio tenendo in ordine i propri conti.

A sfruttare il compra ora e paga dopo sono soprattutto le donne e i Millennials, pari al 65% degli utenti che praticano la rateizzazione dei pagamenti. Anche le famiglie (46%), le coppie (36%) e i single (18%) scelgono il BNPL, che spopola in particolare nelle città metropolitane come Roma, Milano e Napoli.

