A lanciare l’iniziative è la Onlus di Federalberghi “Soggiorno Sereno Sandro Gabbani” con lo scopo di aiutare chi non può permettersi le spese di alloggio a Roma per assistere un familiare malato. La camera d’hotel sospesa funziona in diversi alberghi della Capitale che hanno aderito subito all’iniziativa mentre molti altri potrebbero aggiungersi in seguito. Un’iniziativa che ancora una volta mette in luce la grande ospitalità dei romani.

Come funziona la camera sospesa

Gli hotel della Capitale hanno deciso di schierarsi in prima fila a favore dell’ospitalità delle persone più bisognose per una causa importante. Tutti insieme si sono impegnati a costruire un fondo comune creato dagli albergatori per gli albergatori. Lo scopo è quello di sostenere gli hotel che ospitano gratis malati e parenti di questi ultimi in cura negli ospedali romani. Spesso gli hotel, complice la ripartenza del turismo dopo la pandemia, non hanno camere da destinare a chi ne ha più bisogno. Grazie al fondo però potranno comunque fare la loro parte.

Hotel

L’impegno della Onlus

Il progetto della camera d’hotel sospesa è nato grazie alla Onlus di Federalberghi di Roma che da 25 anni garantisce assistenza materiale e umana a chi ne ha bisogno negli hotel della Capitale associati a Federalberghi. La Onlus “Soggiorno Sereno Sandro Gabbani” in 25 anni ha offerto più di 125.000 pernottamenti gratuiti, donazioni agli ospedali di Roma e fondi raccolti attraverso il 5×1000. La splendida iniziativa, inoltre, sta per realizzarsi anche a Milano con gli ospedali Fatebenefratelli e Macedonio Melloni che stanno collaborando con la Federalberghi della città.

L’iniziativa romana è stata presentata da Flavio Insinna nel corso della serata di Gala che ha celebrato i 25 anni della Onlus. La serata, che si è tenuta sulla Terrazza della Protomoteca, ha visto la presenza anche del Sindaco Roberto Gualtieri. Oltre a lui non sono mancati Alessandro Onorato, Assessore al Turismo, la Presidente del I Municipio Lorenza Bonaccorsi, la Vice Presidente della Regione Lazio Roberta Angelilli e il Consigliere del Ministro del Turismo Gianluca Caramanna.

