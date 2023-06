L’International Workshop of Green flags ha aggiornato l’elenco delle bandiere verdi 2023, ovvero spiagge e località balneari, in tutta Italia, considerate particolarmente adatte ai bambini. Ad oggi ad aver ricevuto lo status ci sono 146 località italiane alle quali se ne aggiungono, inoltre, cinque situate in Unione Europea e altre tre in Africa. A selezionare le mete è un team di medici pediatri italiani e stranieri.

Quali sono le bandiere verdi 2023 in Italia

Delle 146 località italiane che hanno ricevuto il prestigioso status 10 lo hanno conseguito per 16 anni di fila. Si tratta di: Cefalù, Iesolo, Lignano Sabbiadoro, Nicotera, Ostuni, Riccione, Sabaudia, San Benedetto del Tronto, San Teodoro, Viareggio. Altre 13, invece, lo ricevono da 15 anni e sono: Alghero, Formia, Gaeta, Gallipoli, Isola di Capo Rizzuto, Marina di Camerota, Marina di Ragusa, Montalto di Castro, Palinuro, San Vito Lo Capo, Soverato, Sperlonga, Vieste. A loro si aggiungono altre località. In Abruzzo: Alba Adriatica, Giulianova, Montesilvano, Ortona, Pineto – Torre Cerrano, Pescara, Roseto degli Abruzzi, Silvi Marina, Tortoreto, Vasto Marina.

In Basilicata ci sono Maratea e Pisticci. Mentre in Calabria: Bianco, Bova Marina, Bovalino, Caulonia, Capo Vaticano, Cariati, Cirò Marina, Locri, Melissa, Mirto Crosia, Montepaone, Palmi, Praia a Mare, Roccella Ionica, Santa Caterina dello Ionio Marina, Siderno, Squillace. Per quanto riguarda la Campania: Agropoli, Ascea, Centola, Ischia, Pisciotta, Pollica, Positano, Santa Maria di Castellabate, Sapri. In Emilia Romagna: Bellaria, Cattolica, Cervia, Cesenatico, Gatteo, Misano Adriatico, Ravenna, Riccione, Rimini, San Mauro Pascoli. In Friuli-Venezia Giulia: Grado.

Spiaggia papà figlio

Le altre spiagge in Italia

Nel Lazio: Anzio, Formia, Lido di Latina, San Felice Circeo, Sperlonga, Terracina, Ventotene. In Liguria: Finale Ligure, Lavagna, Lerici, Noli. Nelle Marche: Civitanova Marche, Cupra Marittima, Fano – Nord – Sassonia, Torrette/Marotta, Gabicce mare, Grottamare, Mondolfo, Numana, Pesaro, Porto Recanati, Porto San Giorgio, Senigallia, Sirolo. In Molise: Termoli. Mentre in Puglia: Fasano, Ginosa, Lizzano, Margherita di Savoia, Melendugno, Otranto, Polignano a Mare, Porto Cesareo, Rodi Garganico, Salve, Vieste.

In Sardegna: Bari Sardo, Cala Domestica, Capo Coda Cavallo, Carloforte – Isola di San Pietro, Castelsardo – Ampurias, Is Aruttas – Mari Ermi, La Maddalena, Marina di Orosei, Oristano, Poetto, Quartu Sant’Elena, Santa Giusta, Santa Teresa di Gallura, Tortolì. In Sicilia: Balestrate, Campobello di Mazara, Catania – Playa, Giardini Naxos, Ispica – Santa Maria del Focallo, Lipari, Marsala, Mazara del Vallo, Menfi, Noto, Palermo – Mondello, Pozzallo, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria – Scoglitti.

La Toscana con: Bibbona, Camaiore, Castiglione della Pescaia, Follonica, Forte dei Marmi, Grosseto, Monte Argentario – Cala Piccola – Porto Ercole – Porto Santo Stefano – Santa Liberata, Pietrasanta, Marina di Pisa, San Vincenzo, Viareggio. E il Veneto con: Caorle, Cavallino Treporti, Chioggia – Sottomarina, Iesolo, Lido di Venezia e San Michele al Tagliamento.

Le spiagge europee e africane

Concludendo, invece, con le spiagge verdi assegnate in Europa quattro sono in Spagna e una in Romania. E se Estepona, Malaga, Marbella, Fuengirola sono quelle spagnole, Costanza è quella della Romania. Anche l’Africa infine ha ricevuto tre bandiere con Dar es Salaam – Coco beach e Kendwa in Tanzania, e La Marsa in Tunisia. Il progetto di assegnazione coinvolge 2.903 medici pediatri italiani e stranieri. Questi ultimi selezionano le mete più adatte a famiglie con bambini. L’elenco aggiornato è stato presentato domenica 4 giugno a Roccella Jonica (Reggio Calabria) da Italo Farnetani, ideatore dell’iniziativa e professore universitario di Pediatria.

