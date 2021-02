Chiara Ferragni firma l’uovo di Pasqua 2021 in collaborazione con Dolci Preziosi: parte del ricavato andrà ai Bambini delle Fate.

Chiara Ferragni è una donna ricca di interessi, oltre a quelli strettamente legati ai social media. È un’imprenditrice digitale a 360 gradi e, quest’anno, firma anche l’uovo di Pasqua 2021. L’influencer di Cremona propone una versione personalizzata delle consuete uova di cioccolato, agendo per una buona causa: aiutare i Bambini delle Fate.

Chiara Ferragni: l’uovo di Pasqua 2021 per i Bambini delle Fate

Chiara Ferragni firma l’uovo per questa Pasqua 2021. Si tratta di un prodotto ricco di stile, caratterizzato dall’inconfondibile logo con l’occhio azzurro, che ha reso l’imprenditrice digitale famosa in tutto il mondo. La moglie di Fedez, dunque, crea un altro oggetto di culto che finirà sicuramente sold-out, vista la schiera di fan che hanno lei e il consorte.

Ecco l’uovo firmato dalla web star:

Parte dei guadagni delle vendite delle uova di Pasqua, firmate da Chiara Ferragni, andranno in beneficienza all’associazione Bambini delle Fate.

L’imprenditrice digitale – in occasione della Pasqua 2021 – ha avviato una collaborazione con il famoso brand Dolci Preziosi, azienda che realizza il prodotto per poi immetterlo nella grande distribuzione.

Dove comprare l’uovo e quanto costa?

L’uovo – incartato in un confezione dal colore rosa e con su stampato il logo dell’occhio azzurro dell’influencer – ha un peso complessivo di 280 grammi e avrà un prezzo al dettaglio consigliato pari a 9,90 euro. L’uovo potrà essere acquistato fino ad esaurimento scorte e, spendendo una somma di 26 euro, sarà possibile ricevere un guscio rosa richiudibile.

L’uovo sarà messo in vendita su ODStore e su tutte gli e-commerce autorizzati alla vendita, compreso Amazon.

Parte dei ricavati andranno all’associazione Bambini delle Fate, realizzata da Andrea Antonello e da suo padre Franco, i quali si sono fatti conoscere – negli anni – per aver gettato luce sull’autismo e sulle sue molteplici sfumature, affrontando tali problemi sempre con il sorriso.