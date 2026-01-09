Concorsi pubblici gennaio 2026: pronte 12.000 assunzioni, ecco dove e in che ambito

Questa imponente ondata di opportunità occupazionali è in gran parte favorita dall’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dai decreti ministeriali assunzionali e dai Piani Integrati di Attività e Organizzazione (PIAO) delle amministrazioni coinvolte.

Tutti i bandi sono disponibili sul portale ufficiale inPA, attraverso cui i candidati possono presentare domanda online con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE). Il sistema consente la partecipazione a selezioni sia nazionali sia territoriali, con una particolare attenzione ai profili di diplomati e laureati.

Opportunità di lavoro nei concorsi pubblici di gennaio 2026

Tra i concorsi più rilevanti di questo primo mese del 2026 spiccano:

Concorso RIPAM 2026 per diplomati : oltre 3.997 posti come assistenti amministrativi, economici, informatici e tecnici, destinati a varie amministrazioni pubbliche su base territoriale. Per candidarsi è necessario il diploma di scuola secondaria di secondo grado quinquennale o titolo equipollente. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 27 gennaio 2026.

Concorso Ministero della Cultura (MiC): 2.377 posti totali, di cui 1.800 per diplomati e 577 per laureati, per inserimenti a tempo indeterminato nell'ambito della tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale. Le candidature sono aperte fino al 10 gennaio per diplomati e fino al 14 gennaio per laureati. Il bando prevede una prova scritta con quesiti a risposta multipla che valutano anche soft skills e capacità organizzative.

Concorso RIPAM per laureati: 1.340 posti per funzionari in diversi enti e ministeri, con requisiti di laurea e selezioni su base territoriale. Termine ultimo per l'iscrizione il 27 gennaio 2026.

Concorso Ministero della Difesa per diplomati: 1.100 posti per assistenti amministrativi, sanitari, tecnici e di vigilanza, con suddivisione dettagliata per profili e aree professionali. La partecipazione è possibile fino al 27 gennaio 2026.

Concorsi INPS 2026: oltre 1.100 posti tra assistenti, informatici, dirigenti di seconda fascia, con diversi termini di scadenza a seconda del profilo.

Concorso MEF 2026: 548 posti per laureati in ambiti economici, giuridici e amministrativi, destinati a uffici centrali, ragionerie territoriali e corti di giustizia tributaria. Termine per la presentazione della domanda il 27 gennaio 2026.

Concorsi ISTAT 2026: 195 posti per diplomati e laureati, con scadenze e requisiti variabili in base al profilo.

Concorsi per accademie militari 2026-2027: 531 posti disponibili per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica militare, con termine di iscrizione fissato al 9 gennaio 2026.

Concorso Protezione Civile RIPAM 2026: 130 posti per profili amministrativi e tecnici, con domande aperte fino al 27 gennaio 2026.

Concorso Sapienza 2026: 75 posti per diplomati e laureati, suddivisi tra collaboratori tecnici e amministrativi e funzionari in ambito ingegneristico, contabile e gestionale. Scadenza per la domanda il 27 gennaio 2026.

: 75 posti per diplomati e laureati, suddivisi tra collaboratori tecnici e amministrativi e funzionari in ambito ingegneristico, contabile e gestionale. Scadenza per la domanda il 27 gennaio 2026.

Impatto della legge di Bilancio 2026 sulle assunzioni nella Sanità pubblica(leonardo.it)

Nel contesto delle nuove opportunità di lavoro nella Pubblica Amministrazione, un ruolo centrale è giocato dalla recente approvazione della Legge di Bilancio 2026, che ha destinato risorse aggiuntive di oltre 6 miliardi di euro al Fondo Sanitario Nazionale, portandolo a un totale di 142,9 miliardi per l’anno in corso. Questo stanziamento straordinario supporta un piano ambizioso di assunzioni in deroga ai limiti di spesa ordinari, con un incremento di personale a tempo indeterminato nelle aziende e negli enti sanitari regionali, finalizzato a ridurre le liste d’attesa e migliorare la qualità dei servizi.

Il Governo ha autorizzato un limite di spesa complessivo di 450 milioni di euro annui per il 2026 destinato a queste nuove assunzioni, con un’attenzione particolare al personale medico, infermieristico e sociosanitario. Inoltre, sono stati incrementati i fondi per indennità e premi specifici, soprattutto per chi opera nei pronto soccorso, a sostegno della valorizzazione delle competenze e del lavoro svolto.

Le misure previste dalla Legge di Bilancio includono anche l’aumento dei tetti di spesa per farmaci e dispositivi medici, con un incremento rispettivamente dello 0,30% e del 4,6% del Fondo Sanitario Nazionale, per far fronte all’innovazione tecnologica e al rinnovo delle attrezzature ospedaliere. Questi interventi sono fondamentali per garantire un sistema sanitario efficiente e moderno, anche attraverso il potenziamento della medicina di precisione e della prevenzione.