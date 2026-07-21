Il pane sostenibile di Oropan conquista 26 paesi nel mondo

A Bologna, nella serata di ieri, la morte di un uomo ammanettato durante un intervento delle forze dell’ordine ha fatto esplodere la protesta in centro, dove un corteo ha attraversato le strade gridando “assassini” agli agenti e, secondo le prime ricostruzioni, alcuni momenti di tensione sono degenerati in scontri e in almeno un’auto data alle fiamme.

Morto ammanettato a Bologna, la protesta esplode in centro

La notizia della morte dell’uomo, avvenuta dopo un intervento ancora al vaglio degli inquirenti, si è diffusa rapidamente nel pomeriggio e ha portato decine di persone a radunarsi nelle vie del centro di Bologna. In poche ore, il presidio si è trasformato in un corteo spontaneo, con slogan contro le forze dell’ordine e momenti di forte tensione nei pressi delle strade più frequentate.

Secondo quanto riferito da fonti investigative, l’uomo sarebbe stato bloccato e ammanettato durante un intervento di polizia, ma la dinamica precisa resta da chiarire. Gli accertamenti, in queste ore, puntano a ricostruire i tempi dell’operazione, le condizioni di salute della persona fermata e il momento in cui è stato richiesto l’intervento dei soccorsi. “Vogliamo sapere cosa è successo”, ha detto una donna presente al presidio, con la voce rotta dalla rabbia. Poco altro, per ora, è certo.

Cori contro gli agenti e primi contatti con il corteo

Il corteo, partito tra urla, striscioni improvvisati e telefoni puntati verso gli agenti schierati, ha scandito più volte il coro “assassini”. Una parola pesante, ripetuta a lungo, mentre i manifestanti avanzavano nel cuore della città. In alcuni tratti la tensione è salita: spintoni, lanci di oggetti, cariche di alleggerimento. Scene rapide, confuse, con le sirene a coprire le voci.

Le forze dell’ordine hanno cercato di contenere il gruppo e impedire che la protesta raggiungesse alcune aree sensibili del centro. In base alle prime informazioni, ci sarebbero stati contatti tra agenti e manifestanti, ma il bilancio di eventuali feriti o fermati non è stato ancora comunicato in modo ufficiale. Alcuni residenti, affacciati alle finestre, hanno seguito la scena in silenzio. “Sembrava che la situazione potesse precipitare da un momento all’altro”, ha raccontato un commerciante della zona, che ha abbassato la saracinesca prima dell’orario abituale.

Auto in fiamme e strade bloccate nel cuore della città

Nel corso della serata, un’auto è stata incendiata in una strada del centro, tra il fumo che saliva sopra le vetrine e i passanti costretti ad allontanarsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre la polizia ha isolato l’area per consentire le operazioni di spegnimento e i rilievi. Non è ancora chiaro se il rogo sia stato appiccato da partecipanti al corteo o da persone estranee alla manifestazione.

La circolazione è stata interrotta in più punti, con deviazioni per autobus e taxi. Bologna, a quell’ora, era ancora piena: studenti, turisti, persone uscite dal lavoro. In pochi minuti alcune vie si sono svuotate, altre si sono riempite di curiosi. Il rumore delle sirene, poi il fumo, poi i lampeggianti. Una sequenza che ha trasformato una serata ordinaria in un nuovo fronte di tensione urbana.

Indagini sulla dinamica, attesa per gli atti ufficiali

La procura dovrà ora stabilire se nella morte dell’uomo vi siano profili di responsabilità. Saranno decisivi i verbali degli agenti, le immagini delle telecamere di sorveglianza, eventuali video girati dai cittadini e gli accertamenti medico-legali. Solo dopo l’autopsia, se disposta, sarà possibile chiarire le cause del decesso e il rapporto temporale con il fermo.

Dal Comune e dalle istituzioni locali, nelle prossime ore, sono attese prese di posizione. Il clima, intanto, resta teso. La richiesta che arriva dalla piazza è una: verità sulla morte dell’uomo ammanettato. Le autorità invitano alla calma, ma sanno che il caso può allargarsi rapidamente, anche sul piano politico. Perché a Bologna, questa volta, non si discute solo di ordine pubblico. Si discute di fiducia, controlli, responsabilità. E di una morte che chiede risposte.