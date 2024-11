L’agenzia di traduzioni CMT apre nuove porte all’inclusività nel mondo dello sport con l’innovativo servizio di audiodescrizione Connect Me Too, una piattaforma di telecronache dal vivo per tifosi ciechi. L’azienda milanese ha lanciato questo servizio rivolgendosi a tutte quelle persone non vedenti, ipovedenti e pluridisabili visive appassionate di calcio e degli eventi live. La piattaforma è utilizzabile sul browser dello smartphone tramite le reti 4G e 5G: i tifosi ciechi si connettono e seguono la radiocronaca dettagliata delle partite allo stadio.

Arrivano le telecronache dal vivo per tifosi ciechi

La radiocronaca è dettagliata e coinvolgente e include anche i suoi dentro e fuori campo per un’esperienza completamente immersiva. CMT spiega che l’obiettivo di Connect Me Too è “offrire una soluzione accessibile che consenta a chi ne fa uso di partecipare attivamente alle partite ed eventi sportivi, godendo di una descrizione dettagliata delle azioni sul campo e delle emozioni che circondano l’evento direttamente dal proprio smartphone”.

Da due stagioni il servizio è testato con successo nelle partite casalinghe di Milan e Inter a San Siro, del Genoa a Marassi e del Lecce al Via del Mare. Il club rossonero è anche partner tecnologico di CMT per la realizzazione del programma di accessibilità Il Milan per tutti, reso possibile grazie alla collaborazione di Fondazione Istituto dei Ciechi Milano, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ed Ente Nazionale Sordi.

L’inclusione arriva davvero allo stadio con Connect Me Too

Per ogni partita in casa il Milan garantisce in media 250 ingressi gratuiti per tifosi con disabilità e i loro accompagnatori. In tribuna stampa ci sono due speaker che raccontano ogni dettaglio di quello che succede sul terreno di gioco durante la partita. Grazie a questo progetto di inclusione e accessibilità, il Diavolo è diventato il primo club in Italia a portare negli stadi il servizio di audiodescrizione.

La ricerca di commentatori qualificati ha portato CMT a lanciare un corso specifico per audiodescrittori. Patrocinato dalla FIGC e sostenuto dall’Istituto dei Ciechi, il corso forma professionisti che, con lezioni e simulazioni pratiche, saranno in grado di raccontare in modo dettagliato le partite a tifosi ciechi, non vedenti e ipovedenti allo stadio o collegati a distanza.

CMT lancia i corsi per audiodescrittori

La formazione intensiva avviene sul campo con due docenti speciali come Enrico Boiani, audiodescrittore per il Milan e la Nazionale italiana, e Tony D’Angelo, Business Development Manager e responsabile di Connect Me Too.

“L’inclusività non è soltanto valicare i confini fisici e coinvolgere i tifosi con disabilità visiva per far vivere loro un’esperienza unica – dichiara D’Angelo –, ma significa anche unire il mondo professionale, con il nuovo mestiere dell’audiodescrittore, all’universo sportivo e a quello della disabilità”.

Riproduzione riservata © 2024 - LEO