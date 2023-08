Piccola grande rivoluzione al Conservatorio di musica Luigi Canepa di Sassari. Gli allievi e le allieve dell’istituto sardo che hanno iniziato un percorso di transizione di genere, potranno ottenere tramite una semplice autocertificazione la rettifica dell’attribuzione di sesso e utilizzare un nome diverso da quello anagrafico. Il regolamento per la cosiddetta carriera alias è stato ufficialmente firmato dal presidente Ivano Iai.

Dallo scorso 7 luglio, l’avvocato Iai ha anche preso il posto di Raffaello Vignali ed è diventato presidente della Conferenza nazionale dei Conservatori italiani, eletto all’unanimità dal Consiglio direttivo nazionale. “Le istituzioni pubbliche, e in particolare quelle della formazione scolastica e accademica, debbono essere all’altezza di accogliere egualmente tutte e tutti”, spiega Iai.

L’ex legale del cardinale Becciu sostiene che i Conservatori, come le università e le Accademie di belle arti, devono favorire l’inclusione e per questo motivo devono dotarsi di “regolamenti interni capaci di riconoscere le diversità e abbattere in radice ogni forma di discriminazione”. “Insegnare significa anzitutto ascoltare e il regolamento alias è il risultato dell’ascolto attivo nel quale ogni componente della collettività accademica deve ritenersi ineluttabilmente coinvolto”, aggiunge Iai.

La richiesta di iscrizione al registro può essere presentata in qualsiasi fase del percorso di studi degli allievi. Il Conservatorio è tenuto ad accoglierla senza potere discrezionale. Basterà semplicemente autocertificare di aver cominciato un percorso di transizione senza essere costretti ad esibire una documentazione medica, come avviene in altre università ed istituti.

Il Canepa di Sassari è pronto ad attivare una serie di percorsi e gruppi tecnici di lavoro per supportare le esigenze dei richiedenti, anche tramite professionisti esterni. Gli allievi e le allieve che vogliono cambiare nome su documenti e certificati firmeranno un accordo di riservatezza con la scuola che avrà validità per tutto il percorso di studi. L’accordo cesserà esclusivamente con la pronuncia del tribunale sull’attribuzione di genere o con l’interruzione del percorso di transizione.

Il registro alias per le persone transgender è stato già introdotto in diversi contesti istituzionali, come l’ufficio anagrafe del Comune di Milano per le tessere delle biblioteche, gli abbonamenti ATM e i badge dei dipendenti comunali. In molte scuole e università è possibile da tempo attivare questa carriera alternativa. Uno dei primi istituto a farlo in Italia è stato il liceo Ripetta di Roma.

Al Conservatorio di Sassari il nome e l’identità di genere scelti da chi si iscrive al registro saranno gli unici validi e ammessi nell’istituto. La direzione e tutto il personale dovranno adeguarsi, altrimenti scatteranno procedimenti disciplinari. L’obiettivo è garantire a persone transgender e non binarie la possibilità di vivere e studiare in un ambiente sereno e rispettoso. Il Decreto Presidenziale n. 8 del 13 luglio 2023 sul regolamento per la carriera alias è disponibile sul sito del Conservatorio.

