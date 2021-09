Per quel che riguarda la gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19, l’Italia “è diventata un esempio per il mondo”: parole di Anthony Fauci, famoso immunologo statunitense. A suo dire, il bel Paese ha superato anche gli Stati Uniti d’America ed è per questo che ha bisogno di essere ‘sponsorizzata’ in ogni angolo del globo.

Covid: Fauci si complimenta con l’Italia

Mentre gli italiani continuano a porsi infinite domande sul Covid-19 e sulla gestione dell’emergenza sanitaria, Anthony Fauci si complimenta con i vertici del bel Paese. Secondo il pensiero del famoso immunologo statunitense, Antonio Conte prima e Mario Draghi poi, hanno gestito la pandemia nel miglior modo possibile, tanto da diventare un esempio da seguire per tutti gli altri Paesi del mondo. Tornato a Villa Firenze, la residenza dell’ambasciatrice d’Italia a Washington, Mariangela Zappia, Fauci ha ritirato il premio Internal Medicine Research Award 2021 della Fadoi, la Società scientifica dei medici internisti. Il dottore ha dichiarato:

“L’Italia è stata uno dei Paesi colpiti più severamente dal Covid-19 e dal vostro Paese abbiamo imparato molto. Siete all’avanguardia e nei vaccini siete più avanti degli Usa. L’Italia sta andando bene, meglio degli Usa, ora è diventata un esempio per il mondo“.

Nello specifico, l’immunologo si è complimentato con l’Italia per la percentuale di persone completamente vaccinate sopra i 12 anni. Stando ad una sua analisi, queste corrispondono al 75%, mentre negli Stati Uniti sono ‘soltanto’ il 54% (63% con almeno una dose). Effettivamente, la campagna vaccinale del bel Paese, anche se partita un po’ in sordina, ha dato ottimi risultati, perfino nel periodo estivo.

Fauci, Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana

Il Dottor Anthony Fauci, oltre ad aver ricevuto il premio Internal Medicine Research Award 2021, lo scorso maggio, è stato insignito della più alta onorificenza italiana: Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Prima di congedarsi da Villa Firenze, l’immunologo nonché consigliere medico della Casa Bianca ci ha tenuto a ringraziare l’Italia anche per un altro motivo: “i dati e le analisi preziose” fatte dai medici nostrani in merito al Covid-19.