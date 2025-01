Il New York Times ha stilato la sua classifica delle destinazioni da visitare nel 2025. Nella Top 52, un graduatoria dedicata al turismo alternativo e sostenibile con una meta per ogni settimana dell’anno, ci sono tre tappe in Italia. Innanzitutto il Cammino Retico, ovvero il suggestivo itinerario nella terra dei Reti. Un tour attraverso suggestivi paesaggi sulle tracce dell’antica popolazione delle Alpi centro-orientali, passando per altipiani, valli e borghi montani delle Dolomiti.

Le tre destinazioni da visitare nel 2025 in Italia

Il Cammino Retico si fa sia a piedi (il percorso è lungo 170 km e si svolge prevalentemente su strade sterrate, sentieri di montagna e alcune strade asfaltate secondarie) che in bicicletta, nelle stesse zone del percorso a piedi ma per una lunghezza di 290 km ed un dislivello positivo di 7.800 mt. Dal 2023 il Cammino Retico è promosso dall’associazione Carpe Diem che porta avanti l’idea dell’organizzatore Francesco De Bortoli.

La seconda destinazione italiana da visitare nel 2025 per il New York Times è Milano. La capitale della moda e dell’economia si sta rifacendo il look in vista delle Olimpiadi invernali del 2026 e il prestigioso quotidiano statunitense ne sottolinea i numerosi progetti di riqualificazione. Su tutti spiccano il restauro di edifici storici come Palazzo Citterio, le mostre d’arte, la Settimana del Design aperta per l’edizione 2025 anche al pubblico, non solo agli addetti ai lavori. Senza dimenticare le esperienze culinarie e i city tour sui vecchi tram.

La Milano rivitalizzata promossa dal New York Times

Terza e ultima destinazione del Belpaese da visitare nel 2025 è il Sicily Divide, l’itinerario cicloturistico che permette di percorrere in bici il tratto da Trapani a Catania. È possibile anche partire da Palermo o da Catania e fermarsi a dormire in hotel convenzionati a prezzi vantaggiosi. Per chi arriva da fuori, il noleggio a Trapani e a Catania fornisce bici gravel e mountain bike trek e specialized per il viaggio.

Il Sicily Divide è lungo 460 km e fa esplorare l’entroterra siciliano passando per strade secondarie e sterrate, sentieri, vigneti, borghi storici e siti archeologici. Gli ideatori hanno inventato il Divider’s Pass: per fare il tour bisogna richiedere il pass, raccogliere i timbri lungo il percorso (in autonomia oppure con uno dei gruppi guidati) e ritirare l’attestato di percorrenza all’arrivo.

New York Times, le destinazioni da visitare nel 2025

Oltre alla tre italiane, la Top 52 del New York Times include mete iconiche scelte per le ricorrenze di anniversari importanti, come Amsterdam per i suoi 750 anni (il 27 ottobre 1275 la capitale olandese ottenne i diritti di città, segnati dalla costruzione della diga sul fiume Amstel) e l’Hampshire e in particolar modo la Winchester di Jane Austen per i 250 anni dalla nascita (il 16 dicembre 1775) della più grande scrittrice inglese di tutti i tempi.

Le altre località in Europa sono Aix-en-Provence in Francia, lo Iparralde nei Paesi Baschi francesi, Canfranc e Montserrat in Spagna, Coimbra in Portogallo, Delfi in Grecia, Rotterdam nei Paesi Bassi, l’Arcipelago di Stoccolma in Svezia, le Isole Lofoten in Norvegia, la Bulgaria, Kutaisi in Georgia, East London e Flow Country in Scozia. L’elenco completo è disponibile sul sito del New York Times.