Il governo italiano ha messo a punto un decreto legge sulle bollette con misure di sostegno energetico destinate a entrare in vigore a partire da gennaio 2027: al centro del provvedimento c’è un price cap sul gas e uno sconto per chi ha sottoscritto contratti a prezzo variabile, in un contesto in cui i costi energetici continuano a pesare su famiglie e imprese. Il decreto bollette 2027 è arrivato dopo un iter non privo di ostacoli, con almeno un rinvio registrato in Consiglio dei Ministri prima di trovare la forma definitiva.

Un tetto al prezzo del gas: come funziona il price cap

Il meccanismo cardine del provvedimento è un price cap sul gas naturale fissato attorno ai 59-60 euro al megawattora. Si tratta di un tetto massimo al di sopra del quale il prezzo non può salire per i contratti indicizzati al mercato spot, quelli cioè agganciati all’andamento delle quotazioni in tempo reale.

Il price cap non è una novità assoluta nel panorama europeo: durante la crisi energetica del 2022 l’Unione Europea aveva già sperimentato strumenti simili, con risultati discussi. Questa volta, però, la misura nasce da un’intesa tra Italia e Unione Europea, il che la rende più solida sul piano della compatibilità con le regole del mercato interno e meno esposta al rischio di impugnazione.

Il meccanismo è semplice: se il prezzo di mercato del gas supera la soglia stabilita, il consumatore finale con contratto variabile paga comunque al massimo il cap. La differenza viene gestita a monte, attraverso accordi tra operatori e istituzioni. Chi ha già un contratto a prezzo fisso non è direttamente coinvolto da questa misura.

Chi risparmia davvero e quanto

Lo sconto concreto per le famiglie si traduce in una riduzione di circa il 10% sulla componente gas della bolletta per chi ha un contratto a prezzo variabile. In termini pratici: su una spesa mensile di 150 euro, il risparmio sarebbe di circa 15 euro.

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Non è una cifra rivoluzionaria, ma va contestualizzata. Per un nucleo familiare che consuma gas per riscaldamento e uso domestico, un risparmio del 10% su base annua può valere tra i 100 e i 200 euro a seconda dei consumi. Per le piccole e medie imprese con contratti variabili, l’impatto potenziale è proporzionalmente più significativo, soprattutto nei settori ad alta intensità energetica come la ristorazione, la manifattura leggera o le attività artigianali.

È importante chiarire un punto che genera spesso confusione: il price cap è fissato a 59-60 euro al megawattora, non lo sconto. Lo sconto effettivo per il consumatore dipende da quanto il prezzo di mercato supera quel tetto nel momento in cui la misura è operativa. Se il gas dovesse scendere al di sotto della soglia — come è già accaduto in alcuni periodi del 2024 e del 2025 — il meccanismo non produrrebbe alcun beneficio diretto.

Il decreto bollette 2027 e il percorso non lineare in Consiglio dei Ministri

Immagine generata con AI

Il cammino del decreto bollette 2027 non è stato privo di intoppi. Secondo quanto riportato da QuiFinanza, il provvedimento ha subito almeno un rinvio in Consiglio dei Ministri — quella che tecnicamente si definisce una fumata nera — prima di trovare una forma condivisa tra i ministeri coinvolti.

I punti di attrito riguardavano soprattutto la copertura finanziaria della misura e i dettagli tecnici dell’accordo con Bruxelles. Il price cap sul gas, per funzionare, richiede che la differenza tra il prezzo di mercato e il tetto venga compensata in qualche modo: chi paga la differenza, e come, è una questione tutt’altro che banale.

L’intesa raggiunta con l’Unione Europea ha sbloccato lo stallo, consentendo al governo di procedere. Le misure sono pensate per entrare in vigore a gennaio 2027, il che significa che i primi effetti sulle bollette potrebbero essere visibili già nelle fatture del primo trimestre del prossimo anno.

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Contratti variabili: chi è davvero interessato

La misura si applica esclusivamente ai contratti indicizzati a prezzo variabile. Questo dettaglio è cruciale per capire chi beneficia davvero dello sconto e chi no.

Negli ultimi anni, molti consumatori italiani hanno scelto contratti a prezzo fisso proprio per proteggersi dalle oscillazioni del mercato. Chi ha fatto questa scelta non vedrà cambiamenti in bolletta grazie al decreto. Al contrario, chi è rimasto sul mercato libero con tariffe variabili — o chi è ancora nel servizio di tutela graduale — sarà il destinatario principale delle agevolazioni.

È utile verificare la propria tipologia contrattuale prima di fare previsioni sul risparmio atteso. L’informazione si trova nella prima pagina della bolletta, nella sezione dedicata alle condizioni economiche del contratto.

Per approfondire le condizioni del mercato energetico e confrontare le offerte disponibili, il sito dell’ARERA — l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente — offre strumenti di comparazione e aggiornamenti sui prezzi di riferimento.

Il decreto bollette 2027 rappresenta un intervento concreto, anche se circoscritto. Il price cap a 59-60 euro al megawattora non è una soluzione strutturale al problema del costo dell’energia, ma uno strumento di contenimento per il prossimo anno. La sua efficacia reale dipenderà dall’andamento dei prezzi del gas nei mesi a venire: se il mercato rimarrà volatile — come suggerisce la storia recente — le famiglie con contratti variabili potranno contare su una protezione concreta.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.