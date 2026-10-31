Circa 2 milioni di italiani potrebbero convivere con il fegato grasso senza saperlo. Non è un’iperbole: la steatosi epatica non alcolica è una condizione silenziosa, priva di sintomi evidenti per anni, che avanza mentre l’attenzione di medici e pazienti è rivolta ad altri parametri — glicemia, colesterolo, pressione. Il problema non riguarda solo chi beve troppo o chi è in forte sovrappeso: il fegato accumula grasso in modo trasversale, spesso senza dare alcun segnale.

Una malattia che non fa rumore

La steatosi epatica è caratterizzata dall’accumulo di trigliceridi all’interno delle cellule del fegato. Il meccanismo è progressivo e, nella maggior parte dei casi, del tutto asintomatico per un periodo prolungato. Non c’è dolore, non c’è stanchezza evidente, non c’è nulla che spinga a fare accertamenti specifici. Il fegato, semplicemente, continua a lavorare mentre accumula grasso in silenzio.

Questo è esattamente il motivo per cui la condizione sfugge così spesso alla diagnosi. Chi va dal medico per un controllo di routine tende a concentrarsi su valori come la glicemia, il colesterolo o la pressione arteriosa. Il fegato passa in secondo piano, a meno che non emergano anomalie evidenti nelle transaminasi — e anche in quel caso, l’associazione con la steatosi non è automatica.

La stima di 2 milioni di italiani inconsapevoli non è un dato di nicchia: rappresenta una quota significativa della popolazione adulta, distribuita in modo eterogeneo per età, stile di vita e profilo metabolico. Alcune stime più ampie indicano che oltre il 60% della popolazione potrebbe avere una forma di fegato grasso, nella maggior parte dei casi senza saperlo.

Non solo chi beve e non solo chi è in sovrappeso

Uno degli equivoci più comuni sul fegato grasso è che riguardi esclusivamente chi consuma alcol in eccesso o chi ha un peso corporeo elevato. Non è così. La steatosi epatica non alcolica — come indica già il nome — può svilupparsi anche in persone astemi, con un peso nella norma e senza apparenti fattori di rischio evidenti.

Detto questo, alcune categorie sono più esposte di altre. I gruppi a rischio includono:

persone in sovrappeso od obese, inclusi i bambini;

chi svolge un lavoro sedentario senza praticare attività fisica regolare;

chi ha un BMI elevato , indipendentemente dall’aspetto esteriore;

, indipendentemente dall’aspetto esteriore; chi presenta alterazioni metaboliche come resistenza all’insulina o dislipidemia.

Il punto cruciale è che il fegato grasso può causare gli stessi danni epatici nei non bevitori e in chi abusa di alcol. Il meccanismo di danno è diverso, ma l’esito sul tessuto epatico può essere equivalente. Questo rende la condizione particolarmente insidiosa: manca il “segnale sociale” che spesso accompagna il danno da alcol, e quindi la consapevolezza del rischio è molto più bassa.

Quando il diabete accelera la progressione

Immagine generata con AI

Tra i fattori che possono rendere il fegato grasso più pericoloso, il diabete di tipo 2 occupa un posto di rilievo. Nelle persone con questa condizione, la steatosi epatica non alcolica tende a progredire più rapidamente verso stadi più gravi: infiammazione del tessuto epatico, fibrosi, cirrosi e, nei casi più avanzati, tumore al fegato.

Questo non significa che chi ha il diabete di tipo 2 svilupperà necessariamente queste complicanze. Ma significa che il monitoraggio del fegato dovrebbe essere parte integrante della gestione della malattia metabolica, non un’opzione accessoria. Il rischio di progressione rapida rende la diagnosi precoce ancora più determinante in questo gruppo di pazienti.

Il problema è che, anche in questo contesto, l’attenzione clinica tende a concentrarsi sulla glicemia e sulla gestione del rischio cardiovascolare. Il fegato resta spesso sullo sfondo, finché i valori delle transaminasi non diventano impossibili da ignorare — e a quel punto, la condizione potrebbe già essere avanzata.

Perché la diagnosi precoce fa la differenza

La steatosi epatica, se individuata nelle fasi iniziali, è una condizione reversibile. Il fegato ha una notevole capacità rigenerativa, e modifiche allo stile di vita possono effettivamente ridurre l’accumulo di grasso nel tessuto epatico. Il problema è che, senza una diagnosi, non c’è nessun intervento possibile.

La condizione rimane asintomatica per anni, e spesso viene scoperta per caso — durante un’ecografia addominale eseguita per altri motivi, o attraverso un’analisi del sangue che mostra valori anomali delle transaminasi. Non esiste uno screening di massa specifico per il fegato grasso in Italia, il che significa che la maggior parte dei casi non diagnosticati resta tale fino a quando la progressione non produce sintomi o danni evidenti.

L’importanza di intercettare la malattia nelle fasi iniziali è sottolineata da più fonti: una volta che la steatosi evolve in fibrosi avanzata o cirrosi, le opzioni terapeutiche si riducono drasticamente e il rischio di complicanze gravi — incluso il carcinoma epatocellulare — aumenta in modo significativo. Intervenire prima, anche solo con cambiamenti nello stile di vita, può fare una differenza concreta sulla traiettoria della malattia.

Il fegato che lavora nell’ombra

C’è qualcosa di paradossale nella steatosi epatica: è una condizione molto comune, potenzialmente grave, ma quasi invisibile nella percezione pubblica. Il fegato non ha recettori del dolore nella sua capsula esterna, il che lo rende un organo che “non si lamenta” fino a quando il danno non è già avanzato. Questa caratteristica anatomica, combinata con la natura silenziosa della malattia, crea un terreno fertile per la sottostima del problema.

Secondo le fonti disponibili, in molti casi il fegato accumula grasso mentre medici e pazienti sono concentrati su altri parametri metabolici. Non è negligenza: è semplicemente il risultato di un sistema di priorità cliniche che non sempre include un monitoraggio sistematico dell’organo. Portare il tema alla consapevolezza pubblica — e chiedere al proprio medico di valutare anche la salute epatica durante i controlli di routine — è un primo passo concreto che chiunque può fare, soprattutto chi rientra nelle categorie a rischio. Per approfondire la condizione dal punto di vista clinico, il portale di Humanitas sulla steatosi offre una descrizione accurata dei meccanismi e delle caratteristiche della malattia.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.