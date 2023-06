Dona la stanza del figlio morto a un migrante disabile alluvionato

Un significativo gesto di solidarietà emerge dal dramma dell’alluvione in Emilia-Romagna: una donna di Genova, madre di un musicista di 30 anni morto di tumore desmoplastico a piccole cellule rotonde, dona la stanza del figlio ad un migrante disabile alluvionato che ha perso tutti i mobili nell’inondazione di maggio. La storia arriva da Sant’Agata sul Santerno, in provincia di Ravenna. La donna si chiama Laura Lamari, il figlio Stefano Cordì e l’iracheno Andaz Aziz Saleh.

Dopo la scomparsa di Stefano, Laura ha dato vita ad un’associazione che porta il nome del figlio, sotto forma dell’acronimo “Scienza, tecnologia e finanziamento aiutano nell’oncologia”. La sua missione è sostenere la ricerca scientifica contro i sarcomi, dovuti in particolare a modificazioni genetiche, e aiutare le persone colpite da patologie oncologiche rare e le loro famiglie.

La scelta di regalare la camera del figlio ad uno sfollato del ravennate non è certo casuale. Stefano era stato uno dei cosiddetti angeli del fango di Genova, le migliaia di volontari che nel 2014 sono accorsi dai vari quartieri della città e da tutta Italia, dandosi appuntamento sui social o arrivando direttamente alla stazione per spalare fango e macerie per le strade del capoluogo ligure.

Grazie a un post su Facebook, Laura Lamari ha raccolto la disponibilità di tanti genovesi a smontare i mobili della stanza di Stefano, trasportarli e rimontarli. Sempre sui social, un messaggio privato le ha segnalato la storia di Andaz Aziz Saleh, un migrante iracheno rimasto senza entrambe le gambe da giovane a causa dello scoppio di una mina mentre fuggiva dall’invasione che ha deposto Saddam Hussein.

Andaz vive da cinque anni con la sua famiglia a Sant’Agata sul Santerno, piccolo comune dove i danni del maltempo hanno coinvolto quasi tutta la popolazione: 2700 abitanti su 2900. Il sistema fognario è finito subito al collasso e le strade sono state invase dai rifiuti. L’esondazione ha devastato la casa di Andaz, distrutto la macchina speciale per la sua disabilità e soprattutto danneggiato le protesi alle gambe.

Guido Santi di Sant’Agata sul Santerno ha lanciato una campagna di crowdfunding su GoFundMe che ha già raccolto più di 6.000 euro. Lamari è venuta a conoscenza di questa raccolta fondi e così ha deciso di donare la camera del figlio scomparso ad Aziz. La camera con il mobilio sarà trasferita i primi di luglio.

“Se fosse stato ancora con noi, sarebbe andato a spalare in Romagna”, dice Laura del figlio Stefano. “Sapere che la sua camera andrà a questa persona rinforza la gioia del dono”, aggiunge la donna. Aziz ha accettato l’offerta, promettendo di tenere Stefano “nel cuore”.

