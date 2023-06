Le Bandiere Blu 2023 sono 226 in Italia. Lo rivela il rapporto stilato come ogni anno dalla FEE (la Foundation for Environmental Education) sin dal 1987, l’anno europeo dell’ambiente. Il riconoscimento internazionale è assegnato a località marine e lacustri che si contraddistinguono per la qualità delle loro acque e per altri requisiti non solo ambientali. Delle 226 località italiane 458 sono spiagge e 84 gli approdi turistici.

Bandiere Blu 2023, Liguria e Puglia ai primi posti

Liguria e Puglia sono le regioni con il maggior numero di bandiere nel 2023. Sono 17 le new entry rispetto al 2022: Catanzaro e Rocca Imperiale in Calabria, San Mauro Cilento in Campania, Gatteo in Emilia Romagna, Laigueglia e Sori in Liguria, Sirmione e Toscolano Maderno in Lombardia, Porto San Giorgio nelle Marche, Termoli in Molise, San Maurizio d’Opaglio e Verbania in Piemonte, Gallipoli, Isole Tremiti, Leporano e Vieste in Puglia e Orbetello in Toscana.

I criteri tenuti in considerazione per l’assegnazione della bandiera sono 32. Alla pulizia delle acque si affiancano il funzionamento dei sistemi di depurazione, la presenza di contenitori per la raccolta differenziata, il personale di salvataggio per la sicurezza dei bagnanti, la disposizione di kit di primo soccorso, la mobilità sostenibile e la valorizzazione delle aree naturalistiche.

La Liguria domina tra le Bandiere Blu 2023

“Anche quest’anno registriamo un notevole incremento dei comuni che hanno ottenuto il riconoscimento della Bandiera Blu, ben 226 con 17 nuovi ingressi – fa sapere Claudio Mazza, presidente della FEE Italia –. Una progressione che cresce di anno in anno: basti pensare che nel 1987, primo anno dell’assegnazione del riconoscimento, i comuni Bandiera Blu in Italia sono 37, nel 1997 arrivano a 48, nel 2007 a 97, nel 2017 diventano 164, fino ad arrivare a oggi, con sempre più località che si avvicinano al percorso facendo una chiara scelta di campo per la sostenibilità”.

“C’è voglia di Italia nel mondo e tutti dobbiamo fare la nostra parte – aggiunge la Ministra del turismo Daniela Santanchè alla cerimonia di premiazione –. Il nostro Paese ha scalato una posizione: quest’anno in Europa siamo passati da quinti a quarti. Dobbiamo continuare a lavorare molto perché quello turistico è un settore che può occupare tantissime persone, soprattutto tantissimi giovani”.

Bandiere Blu 2023, elenco completo delle località

Ecco le Bandiere Blu 2023 per regioni e province.

Abruzzo

Chieti: Francavilla al Mare, Fossacesia, Vasto, San Salvo

L’Aquila: Villalago, Scanno

Pescara: Pescara

Teramo: Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi, Martinsicuro

Basilicata

Matera: Bernalda, Pisticci, Policoro, Nova Siri

Potenza: Maratea

Calabria

Catanzaro: Sellia Marina, Catanzaro, Soverato

Cosenza: Tortora, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Maria del Cedro, Diamante, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, Trebisacce, Villapiana

Crotone: Cirò Marina, Melissa, Isola di Capo Rizzuto

Reggio Calabria: Caulonia, Roccella Jonica, Siderno

Vibo Valentia: Tropea

Campania

Napoli: Vico Equense, Piano di Sorrento, Sorrento, Massa Lubrense, Anacapri

Salerno: Positano, Capaccio Paestum, Agropoli, Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola, Camerota, Ispani, Vibonati

Emilia Romagna

Ferrara: Comacchio

Forlì-Cesena: Cesenatico, Gatteo, San Mauro Pascoli

Ravenna: Ravenna, Cervia

Rimini: Misano Adriatico, Riccione, Bellaria Igea Marina

Friuli Venezia-Giulia

Gorizia: Grado

Udine: Lignano Sabbiadoro

Lombardia

Brescia: Toscolano Maderno, Gardone Riviera, Sirmione

Lazio

Latina: Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Fondi, Sperlonga, Gaeta, Minturno

Roma: Trevignano Romano, Anzio

Liguria

Genova: Sori, Camogli, Santa Margherita Ligure, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Moneglia

Imperia: Bordighera, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare, Imperia, Diano Marina

La Spezia: Framura, Bonassola, Levanto, Lerici, Ameglia

Savona: Laigueglia, Ceriale, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Bergeggi, Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure, Varazze

Marche

Ancona: Senigallia, Ancona, Sirolo, Numana

Ascoli Piceno: Cupra Marittima, Grottammare, San Benedetto del Tronto

Fermo: Fermo, Porto San Giorgio, Altidona, Pedaso

Macerata: Porto Recanati, Potenza Picena, Civitanova Marche

Pesaro Urbino: Gabicce Mare, Pesaro, Fano, Mondolfo

Molise

Campobasso: Termoli, Campomarino

Piemonte

Novara: San Maurizio d’Opaglio, Gozzano

Verbano-Cusio-Ossola: Cannobio, Cannero Riviera, Verbania

Puglia

Barletta-Andria-Trani: Margherita di Savoia, Bisceglie

Bari: Polignano a Mare, Monopoli

Brindisi: Fasano, Ostuni, Carovigno

Lecce: Melendugno, Castro, Salve, Ugento, Gallipoli, Nardò

Foggia: Isole Tremiti, Rodi Garganico, Peschici, Vieste, Zapponeta

Taranto: Ginosa, Castellaneta, Leporano, Maruggio

Sardegna

Cagliari: Quartu Sant’Elena

Nuoro: Tortolì, Bari Sardo

Oristano: Oristano

Sassari: Badesi, Castelsardo, Sorso, Sassari, Santa Teresa Gallura, Aglientu, Trinità d’Agultu e Vignola, La Maddalena, Palau, Budoni

Sud Sardegna: Sant’Antioco

Sicilia

Agrigento: Menfi

Messina: Alì Terme, Roccalumera, Furci Siculo, Santa Teresa di Riva, Lipari, Tusa

Ragusa: Modica, Ispica, Pozzallo, Ragusa

Toscana

Grosseto: Follonica, Castiglione della Pescaia, Grosseto, Orbetello

Livorno: Livorno, Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Piombino, Marciana Marina

Lucca: Forte dei Marmi, Pietrasanta, Camaiore, Viareggio

Massa Carrara: Carrara, Massa

Pisa: Pisa

Trentino-Alto Adige

Trento: Bedollo, Baselga di Pinè, Pergine Valsugana, Tenna, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Lavarone, Levico Terme, Sella Giudicarie, Bondone

Veneto

Rovigo: Rosolina, Porto Tolle.

Venezia: San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Venezia, Chioggia

L’elenco completo con tutti i comuni e i lidi è disponibile sul sito di Bandiera Blu.

