La Banca Centrale Europea ha deciso di stilare la classifica delle banche più sicure a livello europeo per il 2023. Un aiuto o, meglio, una guida per tutte quelle persone che stanno decidendo di aprire un conto corrente o investire del denaro. In questa classifica europea ai primi posti ci sono anche due banche italiane: Credem e Banca Mediolanum. Vediamo dunque nel dettaglio la classifica delle banche esclusivamente italiane e come scegliere una banca sicura.

Banche Italiane più sicure 2023: la lista

Le banche italiane che rientrano nella classifica della Bce si sono contraddistinte per solidità finanziaria e gestione dei rischi superando gli stress test della Vigilanza bancaria Bce o SREP (Supervisory Review and Evaluation Process). Le banche sono state ordinate in base al parametro di minore rischiosità Pillar 2 (P2R): maggiore è stata la domanda di capitale supplementare, minore è risultata la solidità. Ai primi tre posti ci sono Credem (1%), Mediolanum (1.5%) e Mediobanca (1.68%). Seguono Intesa San Paolo (1,72%), FinecoBank (1.75%) e Unicredit (2%). Al settimo e ottavo posto ci sono Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano (2.50%) e BPER (2.61%). Gli ultimi tre posti sono occupati da Banca Popolare di Sondrio (2.66%), Monte dei Paschi di Siena (2.75%) e Iccrea Banca – Banche di Credito Cooperativo (2.80%).

Euro

Come scegliere una banca sicura

Vista la fragilità del sistema bancario italiano un’infallibilità delle previsioni di rischio è quasi impossibile. Tuttavia se si sta attenti ad alcuni parametri la scelta può essere meno difficile. Il primo parametro è preferire le grandi dimensioni, come Mediobanca, visto che le grandi banche sono sotto stretto controllo della Bce con il meccanismo unico di vigilanza. Il secondo parametro riguarda la reperibilità di informazioni: le informazioni sullo status delle grandi banche sono più accessibili e reperibili rispetto ai piccoli istituti. Un terzo e quarto parametro possono essere la quotazione in Borsa e l’Analisi di bilancio e CET1 ratio, cioè valutare la salute di una banca con l’analisi di bilancio e report finanziari.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO