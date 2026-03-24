Esselunga lancia lo svuotatutto: TV gigante OLED a 100 euro, da fare invidia a tutto il vicinato - Leonardo.it

Esselunga ha lanciato una nuova offerta che sta facendo parlare tutti, mettendo in scena una proposta che non solo sembra incredibile ma lo è davvero: un TV OLED da 32 pollici a soli 129 euro.

Un vero e proprio svuotatutto che promette di diventare l’oggetto del desiderio di chiunque abbia un budget limitato ma sogni un’esperienza visiva da grande schermo. Il prodotto in questione, un SABA QLED SA32QM10VDA, è perfetto per chi vuole fare un figurone senza svuotare il portafoglio.

Impossibile non notare la presenza della tecnologia VIDAA, un sistema operativo smart che offre accesso a tutte le app più popolari. Non parliamo di una smart TV di bassa gamma, ma di un modello che non fa rimpiangere i grandi marchi, con risoluzione Full HD 1920×1080 e supporto per DVB-T2 HEVC.

Esselunga lancia una maxi promo da 100 euro

Tra le caratteristiche più apprezzate c’è sicuramente la presenza di Bluetooth, che consente di collegare facilmente dispositivi wireless come cuffie o soundbar. Ma non è tutto: grazie alle porte HDMI, USB e al Wi-Fi integrato, si può godere di un intrattenimento completo, che soddisfa le esigenze sia di chi ama lo streaming che di chi predilige il collegamento diretto con altri dispositivi.

Ma non è solo il prezzo ad attirare l’attenzione. L’artefice di questo “colpo” sembra essere Esselunga, una catena che da sempre ha saputo posizionarsi come un punto di riferimento per chi cerca offerte vantaggiose nel mondo della tecnologia. Mentre in altri negozi il prezzo di un prodotto simile potrebbe facilmente superare i 300 euro, qui si riesce ad accaparrarsi un OLED di qualità a meno della metà, una differenza che non può passare inosservata.

Parlando di design, la TV ha dimensioni contenute, 71,8 cm di larghezza e un’altezza di circa 45 cm, che la rendono adatta a ogni tipo di ambiente, dal soggiorno alla cucina. La base semplice e lineare contribuisce a conferire un aspetto elegante e moderno, perfetto per chi non vuole rinunciare allo stile, ma nemmeno alla funzionalità.

Un dettaglio che non tutti notano è la presenza di una funzione utile ma poco pubblicizzata: l’auto-apertura. Quando si collega un dispositivo compatibile, come un game console o un lettore multimediale, la TV si accende automaticamente. Non solo una comodità, ma un piccolo extra che fa sentire il prodotto un gradino sopra la media.

Ora, però, viene il bello: perché un prodotto del genere costa così poco? La domanda sorge spontanea, ma la risposta potrebbe non essere così semplice. Se è vero che Esselunga ha una solida reputazione per le sue promozioni, è altrettanto vero che questa TV potrebbe essere il risultato di un gioco di magazzino e offerte stagionali. Le grandi catene spesso acquistano in grandi quantità e sono in grado di negoziare condizioni vantaggiose con i fornitori, permettendo loro di abbattere i prezzi e vendere a condizioni più basse rispetto ai competitor.

Nonostante ciò, la vera domanda rimane: riuscirà il pubblico a resistere a una proposta così conveniente? Siamo certi che, nelle prossime settimane, molti inizieranno a fare la fila per accaparrarsi uno dei pochi pezzi disponibili. Un’offerta che, come tutte le buone occasioni, non durerà a lungo. Chi non coglierà l’attimo rischierà di dover rinunciare a un affare che in pochi si sarebbero aspettati.