ANSES ha autorizzato la commercializzazione di un prodotto sviluppato da Toopi Organics, startup francese che ha ideato fertilizzanti agricoli a base di urina. Un prodotto che ha ideato, dopo tre anni di ricerche. Tali fertilizzanti naturali sono attesi da molti agricoltori. Ecco in cosa consistono.

Fertilizzanti agricoli a base di urina: la proposta di una startup francese

Toopi Organics, giovane startup francese lanciata nel 2019 a Loupiac-de-la-Réole a Entre-deux-Mers ha ideato dei fertilizzanti agricoli a base di urina. L’Agenzia nazionale per la sicurezza sanitaria in patria ha autorizzato la commercializzazione del suo Lactopi Start, un “biostimolante a base di batteri lattici e oligoelementi“.

Chiaramente, “questo primo prodotto approvato consentirà di catturare il fosforo per aiutare la pianta a crescere“, spiega Sarah Fondeville, responsabile della comunicazione. L’urina viene utilizzata per far crescere i batteri “Sono questi batteri, una volta aggiunti al terreno, che cattureranno i minerali utili alla pianta“.

Urina

I biostimolanti sviluppati da Topi Organics hanno ciascuno un obiettivo ben preciso: catturare l’azoto dall’aria, proteggere le piante, aiutando, nel contempo, la pianta ad assimilare il fosforo. L’autorizzazione per la vendita di questo fertilizzante è arrivata anche per Grecia, Spagna, Italia e Portogallo. E, in Belgio, per sei mesi.

I biostimolanti sviluppati da Toopi Organics aiutano le piante a crescere più velocemente e riducono lo stress idrico. “Abbiamo ottenuto l’autorizzazione all’inizio del 2022 per il Belgio e abbiamo già venduto tutta la nostra produzione annuale, 250.000 litri, al nostro primo cliente, che è anche uno dei nostri azionisti. Voleva avere lo scoop“, ha rivelto Sarah Fondville.

Sostituzione dei fertilizzanti chimici

Molti agricoltori hanno mostrato interesse per tale innovazione. “Qualcuno si reca anche in loco per testare il prodotto, noi siamo ubicati in mezzo alla campagna, è l’ideale“. L’obiettivo è sostituire i fertilizzanti chimici con questi biofertilizzanti, il cui prezzo di costo varia tra i 45 e i 50€ per ettaro.

Un prezzo competitivo per la medesima efficienza, secondo quanto sostiene il, presidente e co-fondatore Michaël Roes. Il nostro obiettivo è riciclare l’urina per fare a meno dei fertilizzanti minerali e, quindi, dell’uso di petrolio, gas e risorse minerali per l’agricoltura.

Di fronte all’incremento dei costi nel 2022, l’urina per i fertilizzanti rappresenta una risorsa inesauribile ed economica. Toopi Organics ha già appaltato la raccolta di 2 milioni di litri di urina a copertura della produzione dei prossimi 3 anni. Entro cinque anni, l’azienda spera di aprire sette siti in Francia e Belgio.

