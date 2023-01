Come si comprano i biglietti per Sanremo 2023? E soprattutto quanto costa l’abbonamento per partecipare a tutte e cinque le serate all’Ariston? Ecco tutte le informazioni.

La 73° edizione del Festival della Canzone Italiana, la quarta consecutiva affidata al conduttore e direttore artistico Amadeus, si avvicina. È tutto pronto per l’evento popolar-televisivo più amato dagli italiani, che si consuma dal 7 all’11 febbraio in diretta su Rai 1 dal Teatro Ariston. Ma ora che passata la pandemia si è ristabilita la normalità dello spettacolo dal vivo, dove e come è possibile acquistare i biglietti per assistere di persona alle cinque serate di Sanremo 2023?

Sanremo 2023: come acquistare i biglietti

Il Festival di Sanremo si basa sul sistema delle richieste di prenotazione: chi vuole assistere all’evento deve quindi prenotarsi online mettendosi in lista e incrociando le dita sperando di essere il più veloce. La piattaforma per richiedere gli abbonamenti a pagamento di platea e galleria per tutte e cinque le serate apre lunedì 16 gennaio e rimane attiva dalle ore 9 alle 14.

La prenotazione degli abbonamenti è valida per un massimo di due persone a richiedente e si può effettuare soltanto online, compilando la scheda che sarà disponibile nelle cinque ore del 16 gennaio sul sito ufficiale del Festival. L’organizzazione prevede anche la distribuzione di una serie di biglietti singoli gratuiti, riservati esclusivamente ai disabili motori.

Amadeus

La richiesta di prenotazione dei biglietti gratuiti per i disabili avviene su un canale secondario. In questo caso, l’accesso avviene sul sito riservato alle categorie speciali. Il biglietto è nominativo (la stampa riporta nome, cognome, data e luogo di nascita della persona) e permette di assistere, dal posto indicato, a un singolo giorno della kermesse.

Gli abbonamenti e i biglietti singoli per i disabili motori saranno scaricabili online dal sito ufficiale di Sanremo attraverso un link che viene inviato ai rapidi e fortunati tramite e-mail ai recapiti forniti in fase di registrazione. Dopo l’acquisto e l’emissione dell’abbonamento con sigillo fiscale, non è più possibile effettuare cambi di nominativo oppure, per i biglietti gratuiti, modificare la data di partecipazione alla specifica serata del Festival.

Quanto costano i biglietti per Sanremo 2023

Il prezzo dell’abbonamento per le cinque serate di Sanremo 2023 è di 1.290 euro per la platea e di 672 euro per la galleria. Il costo è piuttosto elevato per cinque ingressi a teatro, ma resta in linea con i prezzi delle scorse edizioni.

Non è ancora noto se ci sarà possibilità di avere accesso ai biglietti singoli. L’anno scorso durante le prime quattro serate un posto in platea era venduto a 180 euro e uno in galleria a 100. Per la finale i prezzi lievitavano a 660 euro in platea e 320 in galleria. Nel 2022 sono stati messi in vendita 1.900 abbonamenti che sono andati tutti esauriti nel giro di poche ore.

