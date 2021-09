Il Mandarin Hotel, struttura alberghiera situata a nel cuore di Milano, è stato nominato miglior hotel delle città europee dalla famosa e seguita rivista americana Travel+Leisure. Al fine di stilare una lista accurata, il magazine a chiesto l’aiuto di tantissimi viaggiatori di appassionati del settore, proponendo loro un sondaggio. Un traguardo molto importante questo conferito all’hotel milanese, che – per la rivista a stelle strisce – risulta essere un luogo in cui soggiornare in maniera lussuosa, fruendo di tanti servizi aggiuntivi e particolari.

Vassoio per colazione a letto

Hotel Mandarin di Milano: com’è miglior albergo europeo secondo Travel+Leisure?

Travel+Leisure, famosa rivista americana, seguita da milioni di viaggiatori in tutto il mondo, è considerata un punto di riferimento per milioni di lettori, i quali possono avvalersi di recensioni accurate e di consigli in merito ai viaggi da organizzare. Il magazine ha stilato una lista dei migliori alberghi ubicati nelle città europee e, al primo posto, è stato inserito l’Hotel Mandarin di Milano. Una foto dell’hotel:

Una bella soddisfazione per la struttura: Luca Finardi, direttore generale dell’albergo, ha così commentato il podio che è stato affibbiato all’hotel dal magazine d’oltreoceano: “Nonostante il periodo di grandi sfide, la nostra squadra ha continuato a dimostrare sincera e umana dedizione, non facendo mai mancare quel diretto contatto che avvicina a noi i nostri ospiti“.

L’eleganza d’altri tempi dell’albergo e i servizi offerti

Ospitato in quattro eleganti palazzi del ‘700 nel cuore di Milano, a pochi passi dal quadrilatero della moda e dal quartiere artistico di Brera, l’hotel Mandarin offre tanti servizi ai propri clienti. Dalla olistica Spa al Bar & Bistrot, fino poi ad arrivare al raffinato Seta, ristorante che propone piatti della cucina italiana e milanese, che ha ottenuto due stelle Michelin. Recentemente, ha ricevuto il Best of Award of Excellence 2020 per la sua carta dei vini dalla prestigiosa rivista americana Wine Spectator. Un’immagine della spa:

L’hotel ha progettato uno speciale benvenuto, composto dal pacchetto Staycation by M.O, al fine di permettere agli ospiti di godersi l’affascinante città della Madonnina. Il soggiorno include colazione giornaliera per due persone al Mandarin Bar & Bistrot, check-in anticipato, check-out posticipato, una bottiglia di spumante e un credito dell’hotel per prenotazione da 100 euro per camera o 200 euro per suite. Un piatto preparato dalla cucina:

L’hotel ha messo in atto il programma We Care, che fa leva su pratiche di salute e sicurezza, nonché su misure precauzionali per sostenere il suo impegno verso il comfort, la sicurezza e il benessere dei propri ospiti.