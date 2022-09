Con l’impennata dei prezzi del petrolio e del gas, molti consumatori vogliono passare a fonti di energia alternative. Il sole è la migliore. Tuttavia, il prezzo elevato dei pannelli solari e i conseguenti costi di installazione restano un grosso ostacolo sul tale cammino. È possibile ridurre questi costi grazie ai kit fotovoltaico più economico – rispetto alle altre soluzioni presenti sul mercato – ideato da Ikea.

Ikea presenta il kit fotovoltaico a basso costo

Ikea fornisce una propria soluzione per combattere il caro bolletta, proponendo un kit solare fai da te per l’installazione di pannelli fotovoltaici. Un kit solare è un insieme di dispositivi che consentono alle persone di produrre elettricità utilizzando l’energia solare che viene immagazzinata. A differenza dei pannelli solari che richiedono manodopera professionale, questa soluzione è stata progettata per essere installata dal consumatore stesso. È – quindi – una buona opzione per le famiglie con un budget limitato.

Impianto energia solare

L’azienda svedese ha realizzato tale kit, in collaborazione con Wölmann e non si tratta di un prodotto che può essere montato dal consumatore finale, in quanto necessita di essere installato alla perfezione da tecnici specializzati, a differenza dei mobili del colosso d’arredamento che propone soluzioni facilmente montabili con le istruzioni in dotazione.

Come acquistare il kit e quali sono i costi di perizia e installazione

Il kit può essere acquistato richiedendo un preventivo per la propria abitazione. Esistono due tipologie: quello da 2kW e quello da 3kW. Ikea invierà i tecnici specializzati al cliente, qualora il preventivo venga approvato. Anche il kit dell’azienda svedese deve seguire le procedure burocratiche relative alla normativa per l’allacciamento alla rete.

I costi variano a seconda del sistema di accumulo:

SOLSTRÅLE Basic : venduto a un prezzo di 2.745 euro senza sistema di accumulo

: venduto a un prezzo di senza sistema di accumulo SOLSTRÅLE Plus: ha un prezzo di 6.925 euro ed è dotato di sistema di acccumulo

Si può scegliere anche di acquistare il sistema di accumulo a parte, al costo di 3.850 euro. In entrambi i casi, nel prezzo è compreso il sopralluogo e l’installazione. La perizia va pagata in ogni caso, anche se il progetto non viene concluso. Ambedue le soluzioni, inoltre, sono giò al netto dello sconto in fattura secondo quanto previsto dall’Ecobonus.

