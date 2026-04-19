Il nuovo Buono Fruttifero di Poste è un regalo: ti danno il 3×4 oltre a un bonus del 6%, rendimento record

Il panorama del risparmio postale italiano attraversa una fase di profonda ridefinizione, spinta da un contesto macroeconomico che ha riportato i tassi d’interesse su livelli che non si vedevano da oltre un decennio.

In questo scenario, Poste Italiane ha introdotto una soluzione che punta a intercettare chi cerca una protezione di lungo periodo senza esporsi alle turbolenze dei mercati azionari: il Buono fruttifero postale 3×4. Non si tratta di una semplice estensione dell’offerta, ma di un prodotto che, grazie a un meccanismo di premi finali, raggiunge vette di rendimento inedite.

L’architettura del titolo è pensata per una durata massima di 12 anni, con la flessibilità di poter riscattare il capitale e gli interessi maturati ogni triennio. Tuttavia, è sulla lunga distanza che il Buono sprigiona la sua vera forza finanziaria. La struttura prevede tassi nominali annui lordi crescenti: si parte dall’1,25% dopo tre anni, per salire all’1,75% al sesto, al 2,25% al nono, fino a toccare il 2,50% annuo lordo alla scadenza naturale del dodicesimo anno. Ma il dato che sta scuotendo le scelte dei piccoli risparmiatori è il premio fedeltà.

Buono Fruttifero Poste: maxi rendimento e bonus del 6%

Per chi sottoscrive il titolo entro i termini previsti dalla nuova offerta del 2026, Poste Italiane ha previsto un bonus del 6% calcolato sul valore nominale investito, da erogare esclusivamente al completamento dell’intero ciclo dodicennale. Questa sovrapposizione tra rendimento composto e premio finale trasforma lo strumento in una sorta di cassaforte dinamica. L’investitore che deposita oggi una somma si trova proiettato in una configurazione di rendimento record, che supera le performance medie dei titoli di Stato di pari durata, con il vantaggio della tassazione agevolata al 12,50% e l’esenzione dall’imposta di successione.

Un dettaglio spesso trascurato nelle analisi puramente matematiche riguarda la logistica della sottoscrizione: i Buoni emessi in forma dematerializzata richiedono necessariamente un conto BancoPosta o un Libretto di Risparmio attivo, un piccolo vincolo tecnico che però garantisce l’assenza di costi di gestione e custodia.

L’intuizione che emerge analizzando questa mossa non è solo legata alla raccolta di liquidità. Sembra quasi che il Buono 3×4 funga da “ammortizzatore psicologico”: in un’epoca di digitalizzazione estrema, Poste scommette sulla pazienza come asset finanziario. Mentre il trading online spinge all’istantaneità, il premio del 6% premia l’immobilità. È un paradosso moderno dove il massimo guadagno deriva dal non fare nulla, dal dimenticarsi del denaro.

Il mercato obbligazionario globale vive di sussulti legati alle decisioni della BCE, eppure il risparmio postale mantiene una sua inerzia rassicurante. La garanzia dello Stato Italiano su questi titoli rimane il pilastro fondamentale. Chi sceglie il 3×4 con il bonus finale non sta solo comprando un tasso, sta acquistando una polizza contro l’incertezza del prossimo decennio, bloccando un rendimento che, in caso di futura deflazione o calo dei tassi, risulterebbe fuori mercato per quanto elevato.