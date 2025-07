Il sistema a punti sulla patente di guida italiana è stato introdotto per premiare i conducenti responsabili e scoraggiare comportamenti scorretti al volante. Con una base di partenza di 20 punti, ogni automobilista deve prestare attenzione a non perdere punti a causa di infrazioni al Codice della strada, poiché l’azzeramento del punteggio comporta il rischio di dover sostenere nuovamente gli esami di guida. Esiste però un modo per recuperare i punti persi, che non tutti conoscono. Ecco come.

Fonte foto:https://www.mit.gov.it/index.php/comunicazione/news/patente-covid-19/patenti-le-disposizioni-per-lemergenza-coronavirus

Strumenti ufficiali per monitorare il saldo dei punti patente

Per tenere sotto controllo il saldo dei punti della propria patente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti mette a disposizione due strumenti ufficiali. Il primo è un numero telefonico, 06.45775962, disponibile 24 ore su 24, che permette di ascoltare tramite una voce automatica il saldo aggiornato. Il secondo è il portale online ilportaledellautomobilista.it, dove, dopo l’autenticazione con SPID o CIE, è possibile accedere a un’area riservata per consultare la propria situazione personale e le eventuali decurtazioni di punti. Controllare periodicamente il proprio saldo è fondamentale per evitare spiacevoli sorprese che potrebbero invalidare la patente.

Cosa comporta la perdita di punti e come riacquisirli

I punti sono sottratti in caso di infrazioni al Codice della strada accompagnate da sanzioni amministrative. La quantità di punti decurtati dipende dalla gravità dell’infrazione, variando da uno a un massimo di quindici punti per singolo caso. Tuttavia, un comportamento corretto alla guida per due anni consecutivi senza ulteriori infrazioni che comportino la perdita di punti permette al punteggio di ritornare automaticamente a 20. Inoltre, i conducenti che non infrangono la legge per un biennio ricevono un bonus di due punti, fino a un massimo di 30. Un’altra opzione per recuperare i punti persi è frequentare corsi di recupero presso le autoscuole, che consentono di riottenere fino a sei punti, mentre per i neopatentati il recupero può arrivare a nove punti.

L’importanza di mantenere un comportamento corretto alla guida

Mantenere un comportamento corretto alla guida non solo evita la perdita di punti, ma premia i conducenti con benefici aggiuntivi. Gli automobilisti che dimostrano una condotta esemplare possono accumulare un bonus punti ogni due anni senza infrazioni. Questo sistema incentiva i guidatori a rispettare le regole della strada, contribuendo a una maggiore sicurezza stradale. Inoltre, la possibilità di frequentare corsi di recupero offre un’opportunità concreta per chi desidera migliorare il proprio punteggio, evitando così le conseguenze più drastiche come il dover sostenere di nuovo gli esami di guida in caso di azzeramento del saldo punti.