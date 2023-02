Un docente dell’Università della Pennsylvania ha sottoposto l’intelligenza artificiale all’esame finale per un Master. Il risultato è stato “eccellente“, motivo per cui il mondo dell’istruzione sta iniziando a temere il peggio: possibile che l’IA possa sostituire gli essere umani anche a scuola?

ChatGPT supera l’esame… all’università

Christian Terwiesch, docente presso la Wharton School of Business dell’Università della Pennsylvania, ha fatto un test all’intelligenza artificiale ed è arrivato ad un risultato sorprendente. Il professore ha messo alla prova il bot ChatGPT AI di OpenAI con l’esame finale del Master of Business Administration (MBA) dell’ateneo. La promozione è arrivata con una votazione compresa tra B- e B e, anche se non corrisponde al massimo del punteggio, è un ottimo traguardo.

Nel documento intitolato Would Chat GPT3 Get a Wharton MBA? A Prediction Based on Its Performance in the Operations Management Course, il professor Terwiesch ha sottolineato che l’intelligenza artificiale ha svolto “un lavoro straordinario“. E’ stata in grado di gestire le operazioni di base e di rispondere alle domande di analisi dei processi, comprese quelle relative ai casi di studio. Ciliegina sulla torta: ChatGPT ha fornito spiegazioni “eccellenti” ed è stata capace di preparare anche documenti legali. L’unica pecca? Deve ancora essere perfezionata nel rispondere a problemi più complessi inerenti l’analisi dei processi.

Intelligenza artificiale Vs essere umano: chi la spunterà?

Il fatto che l’intelligenza artificiale sia stata in grado di superare l’esame finale per una delle migliori università al mondo è un dato da non sottovalutare. Non a caso, la ricerca ha messo in allarme parecchi docenti, che si dicono preoccupati per il futuro dell’istruzione e del loro stesso posto di lavoro. Il professor Terwiesch, dal canto suo, sostiene che ChatGPT possa diventare un valido alleato del mondo scuola. L’IA riuscirà a sostituire l’essere umano in tutto e per tutto? Speriamo che il contatto umano, quel guardarsi negli occhi e riconoscersi nell’altro, possa continuare ad esistere, soprattutto nelle aule.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO