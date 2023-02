L’azienda Perfetti, leader nel settore delle caramelle, ha ottenuto la certificazione Top Employer per il terzo anno consecutivo. L’impresa milanese, che affonda le radici nel lontano 1946, è una delle migliori aziende al mondo dove lavorare.

Top Employer: Perfetti è una delle migliori aziende al mondo dove lavorare

Perfetti Van Melle Italia, azienda leader nel mercato delle caramelle e delle gomme da masticare, è una delle migliori imprese al mondo dove lavorare. A stabilirlo è Top Employer che, per il terzo anno consecutivo, gli ha consegnato la certificazione più importante del settore con un punteggio di 93,76%. Su 141 aziende italiane, è risultata tra le migliori 20 dove prestare servizio.

“Siamo molto orgogliosi di questo risultato, che ancora una volta riconosce gli sforzi e l’impegno profuso dalla funzione Risorse Umane e dall’azienda per migliorare l’esperienza delle nostre persone in Perfetti Van Melle Italia. Questa certificazione è un forte stimolo ad attuare programmi e iniziative che ci consentono di migliorare costantemente il nostro modo di lavorare, il nostro ambiente di lavoro, consentendo a tutti di crescere e migliorarsi professionalmente e come persone“, ha dichiarato il direttore delle risorse umane Samuele Marri.

Perfetti ha ottenuto la certificazione Top Employer perché rispetta gli standard della Hr best practices survey. Questi interessano sei marco aree, dove troviamo: risorse umane, ambiente di lavoro, selezione e inserimento di persone di talento, formazione, diversità, equità, inclusione e benessere.

Perfetti: un’azienda che affonda le radici nel 1946

A fondare Perfetti Van Melle Italia sono stati i fratelli Ambrogio ed Egidio, nel lontano 1946 a Lainate, comune di Milano. Negli anni, l’azienda è riuscita a diventare leader nel settore delle caramelle e delle gomme da masticare, tanto che ad oggi è presente in più di 130 Paesi. Con oltre 17 mila dipendenti, nel 2019 ha dichiarato un fatturato di 2,65 miliardi di euro.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO