Italia tra sole e temporali: che tempo farà nei prossimi giorni

iLMeteo.it ha diffuso lunedì 29 giugno le previsioni meteo per l’Italia tra martedì 30 giugno e giovedì 2 luglio, indicando un avvio di settimana segnato da caldo afoso, temporali pomeridiani e un progressivo aumento dell’instabilità, soprattutto al Nord e poi sulle regioni del Centro, per effetto di correnti più fresche in quota che incontreranno l’aria calda presente sul Paese.

Meteo Italia, caldo afoso e temporali in arrivo

La fase più stabile, secondo le indicazioni comunicate da iLMeteo.it, resisterà ancora nelle prime ore di martedì, quando su molte città italiane prevarranno sole, umidità e temperature elevate. Il quadro, però, cambierà nel corso della giornata: al Nord, dopo una mattinata calda e afosa, nel pomeriggio sono attesi temporali irregolari, non distribuiti in modo uniforme ma localmente intensi.

Al Centro il caldo resterà più insistente, con massime che potranno spingersi fino a 37-38 gradi nelle aree interne e nelle zone meno ventilate. “Sarà una giornata ancora molto calda”, spiegano i meteorologi, segnalando però la possibilità di temporali locali sugli Appennini e nelle aree adiacenti, specie durante le ore più calde. Al Sud, invece, la mattinata si presenterà in gran parte soleggiata sulle coste, con clima estivo e afoso; nel pomeriggio non si escludono rovesci sui settori montuosi, più probabili lontano dal mare.

Martedì 30 giugno, Nord instabile dal pomeriggio

La giornata di martedì 30 giugno si aprirà dunque con un’Italia divisa tra stabilità mattutina e instabilità pomeridiana. Al Nord Italia, dalle pianure lombarde al Veneto, fino ai rilievi alpini e prealpini, la prima parte del giorno sarà caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, ma con una sensazione di afa già marcata nelle aree urbane, soprattutto tra tarda mattinata e primo pomeriggio.

Solo allora, con il riscaldamento del suolo e l’ingresso di aria più fresca in quota, potranno svilupparsi temporali a carattere irregolare. Non tutte le zone saranno coinvolte allo stesso modo: in alcuni casi si tratterà di brevi rovesci, in altri di fenomeni più organizzati, accompagnati da colpi di vento. Al Centro, la situazione resterà più statica: tanto sole, caldo intenso e qualche annuvolamento sui rilievi appenninici, dove nel pomeriggio potranno formarsi celle temporalesche. Al Sud, il tempo sarà in prevalenza soleggiato sulle coste, mentre tra Campania interna, Basilicata, Calabria montuosa e dorsale appenninica potranno comparire rovesci pomeridiani.

Mercoledì 1 luglio, temporali più diffusi e rischio grandine

Per mercoledì 1 luglio il segnale più netto riguarda il Nord, dove l’attività temporalesca è prevista in aumento su gran parte delle regioni. Secondo iLMeteo.it, i fenomeni potranno risultare localmente intensi, con grandinate importanti e forti raffiche di vento, soprattutto nelle ore centrali e nel pomeriggio. Una dinamica tipica delle fasi estive instabili: aria calda nei bassi strati, umidità elevata e correnti più fresche in quota.

Le zone più esposte saranno da valutare con gli aggiornamenti a breve termine, perché i temporali estivi possono cambiare traiettoria anche nel giro di poche ore. Eppure il messaggio, per chi si sposta o lavora all’aperto, è chiaro: attenzione ai rovesci improvvisi e ai fenomeni violenti, specie su pianure, pedemontane e aree prossime ai rilievi. Al Centro Italia, dopo una mattinata ancora calda, afosa e soleggiata, nel pomeriggio sono previsti temporali lungo gli Appennini e sulle zone vicine del settore adriatico, quindi tra Marche, Abruzzo e aree interne. Al Sud, invece, il tempo resterà in gran parte stabile, con caldo estivo non eccessivo e qualche rovescio pomeridiano sui rilievi appenninici.

Giovedì 2 luglio, calo termico al Centro e peggioramento al Sud

La giornata di giovedì 2 luglio porterà un’evoluzione diversa tra le varie aree del Paese. Al Nord la mattinata potrà risultare ancora localmente temporalesca, soprattutto in Romagna, ma con tendenza a un successivo miglioramento. Sul resto dei settori settentrionali, spiegano le previsioni, il tempo sarà più soleggiato, con fenomeni in attenuazione rispetto alla fase più instabile di mercoledì.

Il peggioramento più evidente si sposterà invece verso il Centro Italia, dove sono attesi numerosi temporali, anche con possibili grandinate, su buona parte delle regioni. Le temperature, dopo i picchi dei giorni precedenti, tenderanno a diminuire, rendendo l’aria meno pesante ma in un contesto più instabile. Al Sud il tempo andrà incontro a un graduale peggioramento: i temporali interesseranno soprattutto Campania e Basilicata, mentre risulteranno meno probabili altrove. Una fase di transizione, insomma, con l’estate che non arretra davvero ma mostra il suo volto più variabile: caldo, umidità, improvvisi rovesci. E qualche grandinata da non sottovalutare.