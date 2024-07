In occasione della Giornata mondiale del picnic, la ricorrenza che il 18 giugno di ogni anno celebra in tutto il mondo la tradizione del pasto condiviso all’aperto a contatto con la natura, da più parti fioccano indicazioni per segnalare le migliori aree d’Italia dedicate a quest’antica usanza. Partendo dal Sud, a Corato, in provincia di Bari, si trova un’area attrezzata imperdibile per le appassionate e gli appassionati di turismo lento e sostenibile.

Le 5 migliori aree picnic in Italia

L’area Ulivo madre della Coratina è sulla via Francigena del Sud e anticamente accoglieva i pellegrini e le famiglie devote in arrivo a piedi dal Nord Europa per percorrere le strade consolari e di fede fino a Gerusalemme. Oggi è stata convertita al turismo enogastronomico per chi visita le città dell’olio sulla direttrice traiana che congiunge Roma con Santa Maria di Leuca.

Immersa tra distese di vigne e ulivi, la zona è il posto perfetto per rifocillarsi dopo una lunga passeggiata. Nelle vicinanze non mancano siti di interesse archeologico e culturale: la chiesetta rupestre di Santa Lucia, l’edicola con le rappresentazioni sacre della santa, di Sant’Irene e dell’Addolorata, la chiesa di San Vito, le ville della nobiltà ottocentesca e il centro storico di Corato.

Non c’è niente di meglio che un’area picnic attrezzata alla fine di un lungo trekking

Risalendo lo stivale è da segnalare l’area picnic campana della Cipresseta di Fontegreca sul monte Matese, in provincia di Caserta. Costeggiata dalla via Madonna dei Cipressi, la zona si estende dal bosco degli Zappini fino alla vallata del fiume Sava. Aperta tutto l’anno, la Cipresseta è l’unico luogo in cui cresce l’Horizontalis, una particolare tipologia di cipresso. Al suo interno si trovano panchine, tavoli e aree attrezzate per la sosta.

Nel Lazio spicca Casa Trialart a Capranica, in provincia di Viterbo. Quella della Tuscia è la prima in Italia con una mostra di artigianato in legno, ma soprattutto è immersa nel verde e attrezzata con barbecue, tavoli e panche in legno con un ingresso di 5 euro a persona. Casa Trialart si trova a due passi dal lago di Vico e a 50 chilometri da Roma. La struttura viene affittata anche per feste private, compleanni e occasioni speciali.

In provincia di Siena, a meno di 10 chilometri dal comune di San Casciano dei Bagni, c’è l’area picnic di Ponte a Rigo, situata lungo l’ultimo tratto toscano della via Francigena. Offre panche e tavoli con copertura in legno, rastrelliere per le biciclette e punti per far riposare e dissetare i cavalli. A pochi passi dalla zona è situata la casa del pellegrino, un ostello parrocchiale aperto tutto l’anno con otto letti, bagno e doccia.

Il viaggio si conclude in provincia di Modena, al Parco fluviale di Marano sul Panaro: un ampio parco ombreggiato che si sviluppa lungo le sponde dell’omonimo fiume, facilmente raggiungibile sia da Modena che da Bologna. All’interno è presente un’area picnic attrezzata con numerosi tavoli e panche in legno, barbecue e griglie in una zona messa in sicurezza. In aggiunta, ci sono un chiosco bar e un ampio parcheggio gratuito. L’unico divieto è l’accensione di fuochi.

