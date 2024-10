Dopo quello su una palazzina di Nichelino, è stato inaugurato il secondo murale dedicato a Piero Angela. L’opera è impressa sulla facciata del Centro Produzione Rai di Torino, intitolato ufficialmente al divulgatore scomparso il 13 agosto 2022 all’età di 93 anni. Il disegno raffigura un giovane Angela sorridente che saluta con la mano. In primo piano ci sono dei libri ed un televisore. Il tag dell’autore, Francesco Persichella in arte PISKV, è accompagnato dal motto Sapere aude: abbi il coraggio di conoscere.

Murale dedicato a Piero Angela inaugurato a Torino

L’inaugurazione è avvenuta nella storica sede Rai di via Verdi, in apertura del 76mo Prix Italia ed in presenza di Alberto Angela, che ha ereditato dal padre Piero la missione della divulgazione scientifica nella tv italiana. A svelare la targa commemorativa all’ingresso degli studi sono stati il sindaco Stefano Lo Russo e Guido Rossi, il nuovo direttore del CPTV di Torino.

“Ringrazio la Rai, il Prix Italia e soprattutto le maestranze Rai che hanno voluto che ci fosse il nome di mio padre lì sopra – ha detto Angela –. Probabilmente questa unione in mio padre di cercare la qualità ma in silenzio, è un modo un po’ torinese come è nello stile di questa città. Lui mi ha sempre raccontato tanti dettagli della sua carriera agli inizi, quasi eroici come tutti i giornalisti dell’epoca”.

Piero Angela

Piero Angela è nato il 22 dicembre 1928 a Torino, dove si è formato e ha accompagnato la Rai degli albori, prima in radio nel 1951 e da corrispondente del telegiornale sin dal 1954. “Lui ha cominciato con la radio – ha ricordato il figlio Alberto –. Me lo vedo arrivare qui con la su giardinetta per andare a fare i servizi fuori città. Mai avrebbe immaginato che il suo nome sarebbe stato messo lì su una targa, a simboleggiare una certa Rai. Era una persona molto umile”.

“Ringrazio voi – ha aggiunto rivolgendosi a PISKV e i suoi collaboratori che hanno realizzato il murale – che siete riusciti a dare un volto che è il suo e ve lo dice il figliolo. Quel suo sguardo con gli occhi chiari blu che sono i suoi. La cosa bella è che lui c’è ancora, vedendo quel murale con la sua mano alzata che è la sua per salutare le persone che passano”.

Centro Produzione Rai Torino intitolato a Piero Angela

Il murale fa parte del progetto Street Art curato dall’Area Creativa della Direzione Comunicazione della Rai, che dedicherà una serie di opere urbane ad alcuni personaggi che hanno contribuito a fare la storia e rendere unico il servizio pubblico televisivo. Questo murale è un tributo “ad un personaggio che con la sua passione, la sua cultura, la sua dedizione ha dato un contributo enorme alla crescita del nostro Paese, capace di unire più generazioni e per questo ricordato con affetto sia dai più grandi che dai più piccoli”, fanno sapere dalla Rai.

“Qui vedo i volti di persone che hanno lavorato con mio papà – ha concluso Albero Angela alla cerimonia –. Si è creata una specie di comunione di valori dentro il suo nome, c’è una spinta ad avere fiducia nel futuro attraverso le proprie capacità, che era quello che lui diceva: ‘Fate la vostra parte’. I valori sono quelli legati a tanta qualità e tanta umiltà e soprattutto per creare fratellanza ed essere tutti uniti. In fondo il suo nome sta qui proprio per questo e quindi vi ringrazio a nome di tutta la famiglia. Per noi è un grandissimo onore. Tra l’altro è quasi 20 anni che realizzo qui a Torino Passaggio a Nord Ovest, la nostra redazione è proprio là dentro sotto il suo murale, è emozionante e credo che sia un bellissimo messaggio per tutti”.

Oggi il Centro Produzione Rai di Torino è stato intitolato ufficialmente a Piero Angela.



Un enorme murale con il volto di Piero Angela sorridente che saluta con la mano, mentre sotto di lui il figlio Alberto alza gli occhi al cielo nella storica sede Rai di via Verdi a Torino. pic.twitter.com/lLcWYmikKb — Cinguetterai  (@Cinguetterai) October 1, 2024

