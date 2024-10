Si chiama mySMART Diary ed è tutta italiana la prima app al mondo che grazie all’IA aiuta i terapeuti a gestire le persone con disturbi alimentari. Il software utilizza strumenti di intelligenza artificiale e modelli di mentalizzazione per implementare un diario alimentare digitale: uno strumento innovativo che registra e monitora le abitudini delle persone affette da DCA e fa da supporto a psicologi e psichiatri per migliorare il decorso dei pazienti e monitorarne i progressi.

MySmart Diary, l’app con IA per i disturbi alimentari

Realizzata dalla Fondazione per la Sostenibilità Digitale in collaborazione con Microsoft Italia e Almawave nell’ambito del programma Digital4Aid, mySMART Diary è un’applicazione che l’utente installa normalmente sullo smartphone. La persona affetta da DCA annota il proprio comportamento alimentare su questo diario digitale, segnando ogni evento che scatena o influenza un determinato comportamento (una lite o un conflitto interiore) e quali emozioni ha provato in quel momento.

Il fatto scatenante attiva l’algoritmo che suggerisce al paziente la lettura di una storia, selezionata in base alle informazioni precedentemente fornite, tratta da favole o episodi di serie televisive sul tema, o che sono particolarmente vicine alla sensibilità dei giovani di oggi. A quel punto l’AI invita la persona a cogliere il significato principale della vicenda e ad immedesimarsi nei personaggi, riflettendo su cosa avrebbe fatto lui o lei al posto del protagonista, quali pensieri avrebbe avuto e quali emozioni avrebbe provato nel compiere determinate azioni.

I DCA sono la seconda principale causa di morte tra i giovani

Grazie al dialogo attivo, l’intelligenza artificiale entra in connessione con i pensieri del paziente ed elabora un profilo di mentalizzazione per valutare la capacità della persona di comprendere i propri pensieri ed emozioni, nonché i pensieri e le intenzioni degli altri con cui si relaziona. Il profilo è messo a disposizione di psicologi e psichiatri che possono confrontarlo con impressioni e valutazioni cliniche. Il motore dell’IA è stateless e non mantiene memoria o contesto delle interazioni per tutelare la privacy degli utenti.

La fase di test comincia nel reparto di psicoterapia dei PDGR, i Servizi psichiatrici del Canton Grigioni in Svizzera, e nell’Unità Operativa Complessa di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, Attività Territoriali, dell’Azienda USL di Bologna. Le due realtà aderiscono al progetto Digital4Aid, la piattaforma che sviluppa e dona alla comunità innovazioni che, grazie al digitale, affrontano temi e problemi collegati agli SDG di Agenda 2030.

Disturbi alimentari in adolescenza: è allarme

In Italia, si stima che tre milioni di persone soffrano di disturbi alimentari. I DCA colpiscono in particolar modo i giovani tra i 12 e i 14 anni. L’incidenza maggiore si riscontra tra le ragazze, con un rapporto di 9 a 1 rispetto ai ragazzi, ma è in aumento anche il numero di adolescenti maschi affetti da queste patologie. Nel 2023, secondo i dati del Ministero della Salute, sono stati registrati 3.780 morti correlate a questa patologia: la seconda causa tra i giovani, subito dopo gli incidenti stradali.

“MySMART Diary è uno strumento molto utile per i terapeuti (psichiatri, psicologi e neuropsichiatri infantili) – spiega Giuliano Castigliego, direttore scientifico del progetto e specialista in psichiatria e psicoterapia – poiché fornisce a noi professionisti in un colpo d’occhio moltissime informazioni mediche e psicologiche, liberando tempo e risorse per una migliore cura dei pazienti, e invita questi ultimi a migliorare le loro capacità di comprendere le loro e altrui emozioni. Sono davvero felice di aver visto accolta in modo così entusiastico questa mia proposta, sia da parte della comunità degli Stati Generali che, ovviamente, da parte della Fondazione”.

