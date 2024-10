Sembra la storia del film Un mondo a parte ma accade davvero nella realtà: una maestra precaria, Michela Liuzzi, ha accettato l’incarico nella scuola elementare delle Isole Tremiti chiusa da tempo per mancanza di alunni e in questo modo ha permesso all’istituto di riaprire. La storia arriva dal comune più settentrionale della Puglia, dove anche quest’anno la primaria locale rischiava di non aprire per carenza di docenti.

Scuola elementare delle Tremiti riapre dopo 20 anni

Grazie alla scelta coraggiosa della maestra Michela Liuzzi, 64 anni, la scuola elementare ha potuto riaprire i battenti. Due colleghe prima di lei avevano rifiutato il posto. Non Liuzzi, che per amore dell’insegnamento ha permesso a sette piccoli studenti di tornare sui banchi di scuola vicino a casa.

La scuola dipende dall’istituto comprensivo Rodi Garganico ed era chiusa dal 2003 per mancanza di alunni. Nonostante il raggiungimento del numero minimo di studenti per poter riaprire, anche l’anno accademico 2024-2025 era a rischio. La mancanza di docenti è stata colmata dall’arrivo della maestra Michela, salutato come una benedizione dai genitori del posto, costretti altrimenti a lasciare le Tremiti e trasferirsi sulla terraferma.

I bambini delle Tremiti hanno finalmente una scuola sull’isola

“Sono tanto felice di essere qui alle Tremiti – racconta la maestra raggiunta dal Corriere della Sera –. Ho ricevuto un’accoglienza meravigliosa dalle famiglie dei miei alunni. Sono consapevole che non sarà facile, anche perché ad un soffio dalla pensione, con tanti comuni presenti in provincia di Foggia, l’arcipelago delle Tremiti mi terrà più spesso lontana da casa. Ma ho accettato questa nuova sfida perché amo insegnare e amo i bambini, tanto da essere anche catechista e volontaria in parrocchia ad Apricena”.

“Lo Stato non incentiva chi viene alle Isole Tremiti perché purtroppo è una zona un po’ disagiata – ha aggiunto lanciando una frecciatina al sistema scolastico –. Sono costretta a prendere casa, perché anche se stiamo a 50 chilometri di distanza in linea d’aria, non posso tornare a nuoto nella mia città. E i prezzi sono un po’ altini”.

Michela Liuzzi, la maestra che fa rinascere le Tremiti

“Per le nostre Isole domani è un grande giorno – ha scritto alla vigilia della riapertura il profilo social della Riserva Marina delle Tremiti –, il momento in cui tornare a pulsare e dare vigore al progetto didattico che vedrà protagonisti sette bambini non costretti a emigrare per andare a scuola, per fare loro un diritto sacrosanto. Grazie, maestra Michela: con noi ti troverai bene. Siamo gente semplice e ospitale, ti sentirai a casa, coinvolta e protagonista. Ti affidiamo i piccoli tremitesi, siamo sicuri che sono in buone mani”.

“Crescere è più semplice se ti sentirai parte di una comunità che se pur piccola ha il dono dell’accoglienza e dell’attenzione alla formazione del singolo e del gruppo – è il post di Annalisa Lisci, la sindaca delle Diomedee eletta lo scorso giugno –. Voi piccoli tremitesi siete il vero tesoro di Diomede, futuri guerrieri a protezione dei vostri scogli. Vi amiamo e vi accompagneremo festosi e attenti nella vostra crescita di cittadini fieri e capaci”.

