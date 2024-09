Quali sono i migliori ospedali italiani? Lo rivela la World’s Best Specialized Hospitals 2025, la quinta edizione della classifica stilata da Newsweek. La rivista statunitense analizza 12 campi specialistici per realizzare la sua graduatoria: cardiologia, cardiochirurgia, endocrinologia, gastroenterologia, neurologia, neurochirurgia, pediatria, pneumologia, ostetricia e ginecologia, oncologia, ortopedia e urologia. Gli ambiti di indagine sono le valutazioni di 40mila esperti, le certificazioni acquisite dagli ospedali e l’implementazione dei PROM (Patient Reported Outcome Measures), i report di stima di qualità dell’assistenza.

Ecco quali sono i migliori ospedali italiani

In generale, gli ospedali italiani sono tra i migliori a livello internazionale. In particolare arrivano ai primi posti per ginecologia, oncologia e pediatria. Il Policlinico Gemelli di Roma si conferma al vertice assoluto: si classifica al quarto posto mondiale per ginecologia e all’ottavo per la gastroenterologia. Sia la ginecologia che la gastroenterologia sono prime tra i Paesi dell’Unione europea. Il Gemelli è anche il primo italiano in pneumologia in 49esima posizione.

Il Centro Cardiologico Monzino di Milano è il migliore italiano per cardiologia (undicesimo al mondo) e cardiochirurgia, con il 23esimo posto a livello mondiale. Il Monzino fa un salto significativo, passando dal 19esimo all’undicesimo posto per la cardiologia e mantenendo il 23esimo in cardiochirurgia. Sempre a Milano il San Raffaele è il miglior ospedale italiano per endocrinologia, al 30esimo posto mondiale.

L’Italia si difende bene nella World’s Best Specialized Hospitals 2025 di Newsweek

Per quanto riguarda neurologia e neurochirurgia, l’Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano è il migliore con i suoi posti numero 15 e 17 in graduatoria. Lo IEO – Istituto Europeo di Oncologia di Milano e l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna entrano nella Top 10 di oncologia e di ortopedia con il nono posto internazionale. L’Azienda Ospedale – Università Padova è al top in Italia per urologia con il suo 34esimo posto mondiale.

Giovanni Scambia, direttore scientifico del Gemelli e ordinario di Ginecologia all’Università Cattolica, spiega che il risultato d’eccellenza del policlinico romano “premia la nostra volontà di essere sempre all’avanguardia da un punto di vista tecnologico e, allo stesso tempo, di curare molto il rapporto con le nostre pazienti. Tutto questo rende la Ginecologia del Gemelli un dipartimento davvero paziente-centrico”.

I migliori ospedali al mondo

Primeggiano a livello globale gli ospedali degli Stati Uniti, che piazzano la Mayo Clinic di Rochester sul gradino più alto del podio per sette specialità: cardiologia, cardiochirurgia, endocrinologia, gastroenterologia, neurologia, neurochirurgia e pneumologia. Nei primi posti per le altre specialità ci sono il Johns Hopkins di Baltimora per ostetricia e ginecologia, l’MD Anderson Cancer Center di Houston per oncologia, l’Hospital for Special Surgery di New York per ortopedia, il Boston Children’s Hospital per pediatria e il Cleveland Clinic Glickman Urological & Kidney Institute per urologia.

Si difendono tenendo elevate posizioni gli ospedali di Germania (il Deutsches Herzzentrum der Charité di Berlino è quinto al mondo per cardiochirurgia e per cardiologia), Corea del Sud (l’Asan Medical Center e il Seoul National University Hospital, terzo e quinto per endocrinologia) e Canada con l’Hospital for Sick Children di Toronto secondo per pediatria. La classifica completa World’s Best Specialized Hospitals 2025 è disponibile sul sito di Newsweek.

