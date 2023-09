La classifica World Best Specialized Hospitals 2024 dei migliori ospedali al mondo, stilata da Newsweek in collaborazione con Statista, premia il Policlinico Gemelli di Roma. L’ospedale della Capitale ottiene tre primati: è settimo al mondo e primo in Italia per la Ginecologia e l’Ostetricia; ottavo al mondo e primo in Italia per la Gastroenterologia; 49esimo al mondo e primo in Italia per la Pneumologia.

I migliori ospedali al mondo: la classifica 2024

La classifica di Newsweek e Statista è un’indagine globale che analizza 12 campi medici e coinvolge migliaia di professionisti della salute, medici e manager ospedalieri. Lo studio ha valutato più di 2.300 ospedali in 28 Paesi, utilizzando indici di performance associati ai risultati di indagini sulle opinioni e le esperienze di pazienti e operatori.

A dominare i ranking sono soprattutto gli ospedali degli Stati Uniti. Al primo posto in Oncologia c’è l’MD Anderson Cancer Center di Houston. Cardiologia è dominata dalla Mayo Clinic di Rochester, che si piazza al primo posto anche in Cardiochirurgia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Pneumologia, Urologia, Neurologia e Neurochirurgia. Il Boston Children’s Hospital è primo in Pediatria, l’Hospital for Special Surgery di New York in Ortopedia. Il migliore reparto di Ginecologia e ostetricia al mondo è quello del Johns Hopkins Hospital di Baltimora.

I migliori ospedali al mondo, in classifica molti italiani: ecco quali

In classifica, nelle 12 nuove categorie per specialità, ci sono molti italiani. L’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) e l’Istituto Nazionale dei Tumori (INT) di Milano sono trai primi 20 al mondo per Oncologia, dove si piazzano bene pure l’Humanitas e il Niguarda, il Monzino, il Sant’Andrea e l’Umberto I di Roma, l’AO di Padova e il Sant’Orsola di Bologna.

In Cardiologia l’Italia schiera il Monzino di Milano al 19esimo posto, il San Raffaele al 20esimo e il Sant’Orsola di Malpighi al 37esimo. Passando a Cardiochirurgia, le prime in Italia sono sempre il Monzino di Milano al 23esimo posto, il Sant’Orsola Malpighi di Bologna al 28esimo e il San Raffaele di Milano al 47esimo. Ma in valori assoluti, il primato spetta al Policlinico Gemelli di Roma.

Il Gemelli di Roma tra i migliori ospedali al mondo

“Siamo davvero orgogliosi di questo riconoscimento così alto – dichiara Giovanni Scambia, direttore della Uoc Ginecologia Oncologica e direttore scientifico di Fondazione Gemelli –. Una delle caratteristiche della Ginecologia del Gemelli è quella di occuparsi a 360 gradi della salute femminile, dall’adolescenza, alla menopausa, passando per la gravidanza”.

“Questo risultato è il frutto di un grande lavoro di squadra – aggiunge Antonio Gasbarrini, direttore della Uoc Medicina Interna e Gastroenterologia e del Cemad del Policlinico Gemelli nonché preside della Facoltà di Medicina e chirurgia –, che vede clinici dell’apparato digerente, endoscopisti, chirurghi dell’apparato digerente e dei trapianti, radiologi, microbiologi e anatomo patologi, psicologi e nutrizionisti lavorare in team multidisciplinari per prendersi al meglio cura del paziente”.

“Sono davvero orgoglioso di essere alla guida di una realtà ospedaliera, che è vanto per la sanità regionale e nazionale – conclude Marco Elefanti, il direttore generale del Gemelli – e mi felicito con tutta la comunità ospedaliera, di cui conosco e apprezzo l’impegno quotidiano per assicurare a tutte le persone, che con fiducia si rivolgono a noi, le migliori cure e la migliore assistenza”.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO