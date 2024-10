Nell’epoca della trasformazione digitale, l’intelligenza artificiale (IA) emerge come un protagonista insostituibile nel ridefinire le dinamiche del mondo finanziario e assicurativo. Con la sua rapida evoluzione, l’IA non solo promette di rivoluzionare le strategie aziendali ma anche di migliorare significativamente l’esperienza di imprese e famiglie.

Tuttavia, mentre le opportunità legate a questa tecnologia sembrano infinite, sorge spontanea una riflessione sulla nostra capacità di comprenderla e sfruttarla al meglio. È in quest’ottica che si inserisce l’evento “Missione Intelligenza Artificiale: Banche e Assicurazioni alla sfida dell’innovazione”, una piattaforma di dialogo e confronto prevista per il 12 novembre 2024 a Milano, volto a esplorare e decifrare le potenzialità dell’IA nel settore finanziario e assicurativo.

Il panorama dell’evento

Dislocato presso il prestigioso Palazzo della Borsa, l’evento vedrà protagonisti illustri del mondo delle istituzioni e imprese. Alessandro Plateroti, direttore di NewsMondo.it, insieme a Franco Ferraro di SkyTG24, si impegneranno nella conduzione dei lavori, promettendo approfondimenti di alto livello grazie alle loro consolidate esperienze nel campo tecnologico e mediatico.

Sarà un’occasione unica per ricevere insight preziosi sul futuro dell’IA e sul suo impatto nel settore finanziario e assicurativo.

Focus sui panel tematici

La giornata sarà strutturata attorno a tre panel principali, ognuno focalizzato su un aspetto specifico dell’intelligenza artificiale: dal suo impatto sulle strategie e il business, al suo ruolo nel migliorare i servizi per imprese e famiglie, fino alla sua capacità di agire come un avanzato sistema di sicurezza cibernetica. Questi dibattiti rappresentano un’opportunità imperdibile per gli addetti ai lavori di comprendere come l’IA stia modellando il futuro del loro settore.

A confronto con l’eccellenza

Un gruppo selezionato di relatori di fama nazionale e internazionale, provenienti dalle più importanti aziende, tra cui ABI LAB, Banca Sella, Generali, Banca CF+, Politecnico di Milano, Intesa Sanpaolo, Hewlett Packard Enterprise, Verti Assicurazioni, Università degli Studi di Milano, Gruppo Unipol e Gruppo Excellence, contribuiranno al dibattito con le loro esperienze e competenze nel settore dell’intelligenza artificiale e della trasformazione digitale.

Il riconoscimento all’innovazione

Al termine della giornata verrà assegnato l’AI Banking Excellence Award, un riconoscimento prestigioso destinato all’azienda che ha saputo meglio comunicare il tema dell’intelligenza artificiale negli ultimi due anni. Il premio è stato definito sulla base di una ricerca condotta da Excellence Consulting in collaborazione con Dataskills e rappresenta un simbolo d’eccellenza e di innovazione per il settore.

Un invito alla partecipazione

In un’epoca caratterizzata da una rapida evoluzione tecnologica, eventi come “Missione Intelligenza Artificiale” sono essenziali per mantenere il passo con l’innovazione. Offrendo un terreno comune per il dialogo tra istituzioni, aziende e esperti, questa iniziativa si propone di delineare un percorso condiviso per l’utilizzo strategico e responsabile dell’IA.

NewsMondo.it, in collaborazione con partner prestigiosi come Italiaonline, Blotix e Digitalia ’21, estende quindi un caloroso invito a tutti gli interessati ad iscriversi e partecipare attivamente a questa giornata di confronto e scoperta, ponendo le basi per un futuro sempre più integrato e intelligente.

