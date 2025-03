Bonus nido 2025: i requisiti, gli importi e come inoltrare domanda

Aggiornati i requisiti per richiedere il bonus nido 2025: sono stati comunicati, inoltre, anche gli importi previsti che varieranno in base all’ISEE familiare. Scopriamo, dunque, insieme come effettuare la domanda al fine di ottenere questo sostegno economico.

Bonus nido 2025: in cosa consiste

Grazie al bonus nido 2025, rispettando determinati requisiti economici, le famiglie possono ottenere un contributo fino a 3.000€, al fine di pagare le rette di asili nido, sia pubblici che privati.

Tale sostegno economico erogato dall’Inps ha come obiettivo fondamentale quello di sostenere le famiglie per pagare le rette previste per asili nido privati o statali autorizzati.

Un bambino disegna in un asilo nido

Inoltre, cosa molto interessante riguardo al bonus nido previsto per il 2025, è che lo stesso può essere ottenuto anche dalle famiglie che necessitano di assistenza domiciliare, per minori affetti da patologie croniche gravi.

I requisiti da rispettare

Tra i requisiti richiesti c’è quello dell’età del bambino. In famiglia, infatti, devono esserci figli di età inferiore ai tre anni. Tale agevolazione è valida fino al compimento dei tre anni nell’anno solare.

Inoltre, i genitori devono poter dimostrare che il bambino si è iscritto ad asili pubblici o privati autorizzati.

Come vi dicevamo, il bonus può essere richiesto anche dalle famiglia, nelle quali sono presenti dei bambini affetti da gravi patologie per le quali necessitano di cure domiciliari. I minori possono essere anche adottati o affidati in via temporanea alla famiglia che fa richiesta.

Per chi ha un ISEE fino a 25.000 € può ottenere 3.000 €, ossia 270,70 € al mese, per coloro che hanno un ISEE da 25.001 € a 40.000 € l’importo scende al 2.500 €, ossia 227,20 € al mese. Infine, per chi ha una soglia ISEE superiore ai 40.000 € annui, l’importo annuale è pari a 1.500 €, ossia 136,30 € al mese.