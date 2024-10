L’ufficio per la pastorale Migrantes di Vercelli è una realtà unica in Italia. Attivo dal 2017, è uno spazio d’ascolto, multiculturalismo, libertà religiosa e integrazione che offre accoglienza e sopratutto inserimento lavorativo ai migranti e a tutte le persone che vivono situazioni di disagio. Dietro questo progetto c’è il diacono Paolo Solidani, sempre pronto a donarsi a chi è in difficoltà.

Migrantes Vercelli: una pastorale per i migranti

Nella diocesi di Sant’Eusebio vengono accolti migranti, profughi, rifugiati e richiedenti asilo, ma anche famiglie e persone comuni provenienti da case famiglia. Uno sportello, il centro informazioni per stranieri, offre assistenza per le pratiche burocratiche. Ma la leva decisiva di Migrantes è il lavoro: ai migranti viene data l’opportunità di sviluppare una specializzazione professionale.

Insieme all’insegnamento della lingua italiana, la pastorale ha aperto un orto solidale di 1.500 metri quadrati, frutto della concessione gratuita dei vicini, per insegnare la cura della terra e un allevamento di galline ovaiole. Le attività vengono portate avanti da un gruppo di volontari e con la partecipazione dell’ASL locale.

Inclusione socio-lavorativa e autonomia per migranti e persone in difficoltà: la missione di Migrantes

“Dobbiamo guardare in faccia la realtà – spiega don Paolo in un’intervista a Luce – e la realtà significa dover preparare queste persone ad affrontare il futuro, offrendo loro l’opportunità di una formazione professionale. Il loro domani sarà costellato di difficoltà lavorative, di problemi a trovare casa, di inserimento sociale. Noi dobbiamo provvedere a questo per tempo, fornendo gli strumenti necessari per non fallire quell’appuntamento”.

Le attività di Migrantes sono numerose. All’ufficio migranti le persone trovano ascolto, sostegno e accoglienza, informazione e orientamento, integrazione linguistica e socio-culturale, aiuto nelle questioni legali e nelle pratiche burocratiche e di documenti. Gli obiettivi dichiarati sono cinque: accoglienza, incontro, comunione e fraternità, cambiamento, dialogo culturale.

Inclusione e orto solidale: il progetto Migrantes

“La pastorale Migrantes offre studio e consulenza per la promozione della pastorale migratoria – si legge nella missione ufficiale dell’ente –, vuole promuovere nelle comunità cristiane atteggiamenti e opere di fraterna accoglienza, stimolare nella società comprensione e valorizzazione delle diverse culture per poter vivere in un clima di pacifica convivenza”.

“Non si vuole sostituire alle parrocchie o alle associazioni già esistenti – conclude la pastorale – ma affiancarsi e collaborare con esse per poter offrire un servizio a 360 gradi”. Per chi volesse sostenere l’iniziativa, il punto di distribuzione di verdure fresche e uova coltivate da ragazze e ragazzi di Migrantes si trova in via Nino Bixio 12 a Larizzate, accanto alla chiesa, ed è aperto dal lunedì al sabato, dalle 8:30 alle 12:15.

