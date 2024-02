Un progetto sperimentale che mette insieme “tecnologie innovative, dati e narrazione”: è Mountain Progress Lab, la piattaforma che Audi ha lanciato a Madonna di Campiglio. Le tecniche più sofisticate di monitoraggio dell’ambiente e di mobilità al servizio della natura per viaggiare a zero emissioni: è questo l’obiettivo della rete sviluppata dal colosso tedesco dell’automotive con l’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio.

Mountain Progress Lab: cos’è e come funziona

Grazie al contributo scientifico dell’Università di Trento e della piattaforma H-FARM, Audi raccoglie dati e informazioni per una mappatura del territorio e un’analisi accurata dello stato di salute del paesaggio dolomitico. La casa dei quattro anelli mette a disposizione una flotta di Audi Q4 e-tron, SUV compatti full electric allestiti appositamente per esaminare la qualità dell’aria della località sciistica trentina.

Il progetto di controllo e mappatura si avvale di sensori fissi e in movimento. La sua diffusione permetterà al tempo stesso di allestire un ecosistema di mobilità sostenibile sull’arco alpino. I dati raccolti fotografano lo stato di salute dell’ambiente: le variazioni delle temperature, il tasso di umidità, la presenza di biossido di carbonio e la concentrazione di polveri sottili.

Viaggiare a zero emissioni: la mission di Mountain Progress Lab

All’iniziativa partecipano direttamente i cittadini e i turisti di Madonna di Campiglio, che diventano protagonisti attivi di citizen science provando, per i loro spostamenti, la flotta elettrica Audi. Le informazioni ricavate nel corso del progetto saranno rese consultabili online sulla piattaforma dedicata di Mountain Progress Lab.

Le informazioni messe a disposizione del pubblico hanno lo scopo di “incoraggiare l’adozione di comportamenti più consapevoli e attenti alla sostenibilità”. In questo modo i viaggi a bordo dei SUV Q4 e-tron, oltre a contribuire alla mappatura e alla data collection, riducono fortemente le emissioni in un habitat naturale particolarmente delicato.

Audi Q4 e tron diventano sentinelle ambientali

Ciliegina sulla torta di Mountain Progress Lab è il campo-base Audi a due passi dal laghetto di Madonna di Campiglio. L’hub Audi, punto di partenza del servizio di mobilità verso tutte le zone d’interesse nel territorio, è uno spazio polifunzionale di ri-generazione urbana “per incontrarsi e collaborare”.

Le auto elettriche hanno una stazione di ricarica dedicata: i charging point Ewiva (la joint venture tra Enel X Way e il gruppo Volkswagen) sono ultra-veloci e ad alta potenza, fino a 350 kW. Non solo: lo spazio Audi è aperto a tutti, con sale comode e attrezzate per fare incontri, smart working e riunioni di lavoro.

