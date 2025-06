Arriva una novità entusiasmante per gli amanti del gioco da tavolo più famoso al mondo: Monopoly Edizione Firenze. Questa versione ufficiale del Monopoly sarà presto disponibile, dedicata interamente al capoluogo toscano, con l’intento di offrire un’esperienza ludica che racconti la città in modo unico e coinvolgente.

Dopo il successo delle edizioni personalizzate di altre città italiane, anche Firenze avrà il proprio tabellone, pensato per attrarre sia i cittadini che i turisti con una presentazione bilingue in italiano e inglese.

Il Duomo di Firenze

Un progetto di grande portata che unisce tradizione e innovazione

Il progetto di Monopoly Edizione Firenze è curato da Delta Pictures su licenza ufficiale di Hasbro Winning Moves e sarà distribuito da Karma. L’edizione bilingue intende far conoscere le meraviglie di Firenze a un pubblico vasto, composto da residenti e visitatori internazionali. La personalizzazione del tabellone e delle carte di gioco rappresenta un viaggio attraverso le strade storiche e i simboli culturali della città, mantenendo la classica meccanica di gioco che ha conquistato oltre 1 miliardo di giocatori in 114 paesi e tradotto in 47 lingue.

Un’opportunità di visibilità per le realtà locali

Monopoly Edizione Firenze non è solo un gioco, ma anche un’importante vetrina per le realtà locali. Le aziende e le istituzioni fiorentine sono coinvolte attivamente come inserzionisti nel progetto, contribuendo a una manifestazione di intrattenimento che unisce promozione culturale e identità territoriale. Questo non solo mette in luce le peculiarità della città, ma offre anche alle attività commerciali una piattaforma per raggiungere un pubblico globale attraverso il gioco da tavolo più venduto e giocato al mondo.

L’impatto culturale e turistico dell’iniziativa

L’introduzione di Monopoly Edizione Firenze si preannuncia un evento significativo per la città, capace di stimolare l’interesse verso il patrimonio fiorentino. La versione del gioco non solo rappresenta un modo innovativo per esplorare Firenze, ma funge anche da strumento di promozione turistica. Presentando la città in un formato accessibile e divertente, l’iniziativa contribuisce a rafforzare l’attrattiva di Firenze come destinazione culturale e turistica, mettendo in risalto la sua storia e le sue bellezze in un contesto ludico che affascina giocatori di tutte le età e nazionalità.