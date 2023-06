Milano è al centro di un’importante operazione di riqualificazione: la ristrutturazione architettonica, digitale e finanziaria del Palazzo delle Stelline, la sede della Fondazione Stelline situata nel cuore dei luoghi leonardeschi. L’albergo dello storico immobile di Corso Magenta, situato di fronte alla Chiesa di S. Maria delle Grazie dove è conservata L’ultima cena, sarà oggetto di un imponente progetto di restyling affidato a Stefano Boeri Interiors, lo studio multidisciplinare nato nel 2018 dalla realtà di Stefano Boeri Architetti.

Palazzo delle Stelline, Milano rilancia l’albergo

Legato alla storia e alla cultura ambrosiana, l’antico palazzo si sviluppa su una superficie di 19.750 metri quadri e rivivrà grazie a un restauro che ne conserva e valorizza l’unicità, in continuità estetica con il contesto architettonico in cui si inserisce. Il costo totale dei lavori è di 16 milioni di euro: 8,3 milioni per il restauro conservativo e la parte restante per la struttura alberghiera.

La ristrutturazione architettonica è co-finanziata da fondi di Regione Lombardia per 4 milioni (già deliberati) e per 1,5 milioni definiti da un protocollo di intesa da deliberare entro il 2024. Il Comune di Milano partecipa con una contribuzione di 1,4 milioni e restituendo l’area food alla gestione diretta della Fondazione.

Corso Magenta con la Chiesa di S. Maria delle Grazie sullo sfondo

La ristrutturazione alberghiera è garantita attraverso un piano di indebitamento pienamente sostenibile dalle future entrate della gestione. La Fondazione Stelline, attiva dal 1989 e a tutti gli effetti una storica istituzione milanese, ha infatti l’obiettivo di raggiungere l’autonomia finanziaria entro il 2026.

Il restauro alberghiero prevede un aumento del numero delle stanze, la realizzazione di una spa all’interno dell’hotel, la riapertura al pubblico del ristorante e la realizzazione di una lounge per un servizio bar aperto al pubblico. La progettazione del nuovo hotel e la ristrutturazione globale dell’edificio saranno “il motore delle attività della Fondazione nei prossimi anni”, fa sapere il presidente Fabio Massa.

Fondazione Stelline, palazzo chiuso per restyling

“Sono felice che ci venga offerta l’opportunità di ripensare l’albergo ospitato nel complesso delle Stelline – fa sapere Stefano Boeri –. Un luogo di incontro e cultura che merita di accogliere con una nuova fisionomia i visitatori e i turisti che sempre in numero maggiore amano la nostra città. Il restyling sarà un volano necessario per rilanciare la centralità architettonica del Palazzo delle Stelline e valorizzare la sua peculiarità funzionale”.

Il Palazzo delle Stelline rimarrà chiuso per nove mesi: l’inaugurazione dovrebbe avvenire entro la fine del 2024 e si inserisce nel quadro della profonda riprogettazione urbanistica che caratterizza la città. Fondazione Stelline sta già lavorando alla gara di appalto per il contratto di gestione dell’hotel. Infine, alla ristrutturazione architettonica e finanziaria si affianca quella digitale con il lancio di un nuovo sito ufficiale, ridisegnato e ripensato totalmente.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO