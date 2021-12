Quali sono le parole più cercate e gli argomenti più discussi dagli utenti di Facebook e Instagram in Italia nel corso del 2021? Lo rivela Meta, la nuova società di Mark Zuckerberg che possiede i due social network, Messenger, WhatsApp e Oculus. Il colosso dell’internet e del web fa sapere in una nota che “mai come negli ultimi due anni, i social network hanno dimostrato il loro valore come luogo fondamentale per rimanere in contatto, fare community, condividere i momenti importanti della propria vita e costruire spazi di discussione e confronto”.

Le parole più usate nel 2021 su Facebook e Instagram

Sul fronte attualità, domina la discussione sulla pandemia: vaccino e stato di emergenza si alternano alle ricerche di chi vuole saperne di più sui bitcoin e l’intelligenza artificiale.

Nel dibattito politico, a tenere banco è stato il Ddl Zan. Le chiavi di ricerca vanno da identità di genere a orientamento sessuale e transfobia.

La tematica ambientale è tra le più commentate, specie tra chi si domanda quale destino ci attende tra minacce alla biodiversità e cambiamento climatico. Non a caso il 2021 è stato l’anno di Greta Thunberg e i Fridays for Future.

Nel segmento dello sport non potevano certo mancare gli azzurri. Il trionfo della Nazionale di calcio agli Europei porta Leonardo Bonucci in tendenza, così come le Olimpiadi di Tokyo grazie ai successi da Marcell Jacobs a Gianmarco Tamberi.

I termini più usati nel 2021 sui social Meta

Curiosa la classifica delle canzoni più utilizzate nelle Stories su Facebook e Instagram e nei Reels su Instagram. Elton John convince gli italiani e piazza due brani su cinque nella short-list. Nel mezzo, ovviamente, spazio ai Måneskin, vincitori di Sanremo e dell’Eurovision.

Ecco dunque quali sono tutti i termini più usati e i temi più dibattuti del 2021 sulle piattaforme Meta, raggruppati in aree tematiche ed elencati in ordine alfabetico.

Ambiente:

Biodiversità

Clima

Delfini

Livello del mare

Ora della Terra



Arte, cultura e intrattenimento:

Banksy

Eurovision

Frida Kahlo

Mar (Museo d’Arte della città di Ravenna)

Pagliacci (Opera di Leoncavallo)



Attualità:

Bitcoin

Ibernazione

Intelligenza artificiale

Stato di emergenza

Vaccino



Colonne sonore:

Cold Heart di Elton John feat. DuaLipa

Finchè non mi seppelliscono di Blanco

La più bella di Mecna

Mammamia dei Måneskin

My Heart Goes (La Di Da) di Elton John



Politica:

Eterosessualità

Identità di genere

Lesbismo

Orientamento sessuale

Transfobia



Salute e benessere:

Pilates

Pole dance

Psicoterapia

Respirazione

Vegetarianismo



Società:

Disabilità

Diritti umani

Divorzio

Femminicidio

Genocidio



Sport:

Giochi Olimpici estivi

José Mourinho

Leonardo Bonucci

Paulo Dybala

Uefa Europa League



Viaggi in Italia:

Cesenatico

Costiera Amalfitana

Isole Eolie

Monte Conero

Polignano a Mare



Viaggi all’estero:

Corfù

Lisbona

Monte Carlo

Parigi

Praga

