Ad oggi, vivere senza il ‘dottor’ Google è impossibile. È a lui che rivolgiamo ogni domanda che ci balena in testa, ricevendo qualche volta risposte infauste, soprattutto quando il quesito investe il campo medico. Tralasciando ciò, diamo uno sguardo alle parole più cercate del 2021.

Google: le prime cinque parole più cercate del 2021

Il 2021, un po’ come l’anno precedente, è stato segnato dalla pandemia da Covid-19. Eppure, stando alle ricerche effettuate su Google negli ultimi 365 giorni, è lo sport l’argomento più cliccato dall’intera popolazione mondiale. Che il calcio sia la passione principale della maggior parte dei maschietti italiani non è una novità, ma fa sorridere che questa ‘dipendenza’ sia universale.

Molto probabilmente, il fatto che lo sport sia in top trending è da ricollegare anche alla ripresa dei match, in stop forzato durante la prima ondata della pandemia. Da non sottovalutare, poi, le scommesse sportive, che hanno ripreso il via in concomitanza con le competizioni. In ultimo, non possiamo dimenticare il bisogno di abbandonare, almeno per qualche ora, le preoccupazioni quotidiane. Insomma, sono diversi i fattori che hanno portato le persone a cercare su Google tematiche inerenti lo sport.

Come sottolineato, quindi, in Italia è il calcio a dominare le richieste che si pongono al motore di ricerca. In primis c’è il campionato di Serie A, ripartito nel mese di giugno 2020 e andato in scena fino a maggio 2021. La stagione in corso, invece, ha aperto i battenti ad agosto 2021 e terminerà nel corso dell’estate 2022. Nei top trending, poi, troviamo gli Europei 2020, giocati la scorsa estate e vinti proprio dall’Italia.

Al terzo posto delle parole più cercate su Google nel 2021 troviamo la tanto odiata Dad, ovvero Didattica a distanza. Scoperta proprio durante la pandemia, è stata amata/odiata da genitori e ragazzini. Il quarto termine più gettonato è Raffaella Carrà, scomparsa lo scorso 5 luglio, mentre il quarto torna ad essere inerente al calcio, ovvero la Champions League.

Google, parole più cercate del 2021: dalla sesta alla decima posizione

Il sesto posto delle parole più cercate su Google nel 2021 è occupato da un’altra disciplina molto amata dagli italiani, ovvero il tennis, con il bravissimo Matteo Berrettini. Subito dopo troviamo il calciatore Christian Eriksen, che si è accasciato al suolo durante la partita tra la Nazionale danese e la Finlandia.

Nona posizione per il Green Pass, ovvero il certificato verde che consente di condurre una vita normale in tempi di Covid-19. Ultimo posto per il già citato Matteo Berrettini, vera scoperta nostrana dell’ultimo anno. Una menzione a parte meritano le ricerche che riguardano il “come fare” e il “cosa significa“: nel primo caso, troneggia l’identità digitale Spid, mentre nel secondo abbiamo il Ddl Zan.

Per quel che riguarda la top ten mondiale delle parole più cercate su Google nel 2021 troviamo:

Australia vs India India vs England IPL NBA Euro 2021 Copa América India vs New Zealand T20 World Cup Squid Game DMX.

Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/sbarra-ipad-mockup-621033/

Riproduzione riservata © 2021 - LEO