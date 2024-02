Forte di una storia lunga quasi un secolo, Pasqua Vini conquista gli Stati Uniti: l’azienda veronese è l’unica cantina italiana premiata ai Wine Star Awards 2024, gli Oscar del vino. Affermata cantina del panorama enologico nostrano, famosa soprattutto per l’Amarone della Valpolicella, Pasqua conquista il premio Innovator of the Year (prima volta per una realtà vinicola italiana) ai prestigiosi riconoscimenti assegnati ogni anno a Miami dalla rivista Wine Enthusiast.

Il trionfo alla 24esima edizione dei Wine Star Awards è il frutto di un lavoro cominciato nel 1925 dalla prima generazione dei fratelli Pasqua e giunto fino agli anni Duemila con la costruzione della cantina d’eccellenza nel cuore dei vigneti di proprietà a San Felice. Arrivata alla terza generazione, l’azienda esporta in 61 mercati nel mondo. Ambasciatori dei vini veneti nel mondo, i Pasqua sono premiato per il loro lavoro di ricerca e innovazione.

“Pur essendo stata fondata nel 1925 – si legge nella motivazione –, Pasqua Vini continua a guardare al futuro come House of the Unconventional. Sotto la guida della terza generazione della famiglia, rappresentata dall’amministratore delegato Riccardo Pasqua e del presidente di Pasqua Usa Alessandro Pasqua, la cantina ha lanciato una serie di nuovi vini, tra cui la linea Mai Dire Mai, che comprende un Cabernet Sauvignon e un blend di Oseleta”.

“L’azienda può contare su un team di persone di nove nazionalità diverse, provenienti dai cinque continenti – prosegue la motivazione –, che si confrontano e dialogano per produrre il miglior vino possibile. Un’impresa che continua a spingersi oltre nella ricerca sullo stile e nelle tecniche di vinificazione e questo l’ha aiutata a presidiare mercati strategici come Stati Uniti e Asia”.

Alla sua seconda candidatura ai Wine Star Awards dopo quella del 2023, quando è stata inserita nella cinquina finalista nella categoria European Winery of the Year, Pasqua Vini è ormai sinonimo di laboratorio di ricerca per l’evoluzione dell’industria del vino italiano. A ritirare il premio all’Eden Roc Hotel di Miami c’erano Riccardo e Alessandro Pasqua.

“La candidatura è il riconoscimento del valore della nostra visione – ha dichiarato Riccardo Pasqua –, del carattere distintivo della nostra progettualità e dell’impegno quotidiano e continuativo che dedichiamo a realizzarla. Siamo The House of the Unconventional, e Wine Enthusiast ha colto appieno il significato del nostro posizionamento, che intendiamo portare avanti anche per il futuro, nel solco della coerenza strategica che da sempre ci contraddistingue”.

“Essere la prima azienda vinicola italiana a ricevere questo prestigioso riconoscimento – ha aggiunto l’ad – è motivo di immenso orgoglio e testimonia la passione e l’innovazione che da generazioni contraddistinguono la nostra famiglia”. “Questo premio – ha concluso il presidente Alessandro Pasqua – testimonia l’impegno della nostra famiglia nello spingere oltre i confini della vinificazione per creare vini eccezionali”.

