Dal 21 al 23 febbraio va in scena Myplant & Garden 2024, l’ottava edizione della più importante fiera professionale dell’orto-florovivaismo e del giardinaggio in Italia. Fiera Milano-Rho accoglie 768 marchi in esposizione (il 21% dall’estero), 190 delegazioni di buyer e 180 giornalisti accreditati per 60 tra convegni formativi e iniziative speciali e nove macrosettori in rappresentanza di tutta la filiera.

Myplant & Garden 2024, fiera apre a Milano

I quattro padiglioni del polo fieristico milanese sono trasformati in un maxi giardino di 50mila metri quadrati, che si allarga anche alle aree esterne per le dimostrazioni pratiche. Il salone internazionale del verde è strutturato in nove settori espositivi: fiori, vivai, decorazione, vasi, arredo, macchinari, architettura, tecnica e servizi.

Con il florovivaismo ai massimi livelli in Italia, Myplant & Garden fornisce ai visitatori una panoramica a 360 gradi su innovazioni e tendenze del settore. Non solo giardinaggio e decorazioni per la casa: la fiera si apre a strutture per ospitalità, eventi e cerimonie, dimore storiche, parchi archeologici e orti botanici, verde di pubbliche amministrazioni, musei, giardini, istituti di ricerca e università.

Le innovazioni nel mondo del motorgarden al centro di Myplant & Garden 2024

L’edizione 2024 di Myplant & Garden concentra l’attenzione su Myplantech, un percorso che individua i prodotti e le soluzioni innovative che rappresentano il futuro del comparto: i gemelli digitali degli alberi per proteggere il verde pubblico, le serre hi-tech, le coltivazioni fuori suolo, le mini-biofabbriche. Tutto all’insegna del risparmio energetico, della circolarità e del riciclo.

Non mancheranno i concorsi internazionali di composizione floreale e le presentazioni di nuove varietà di piante e fiori. Il tema di tutta l’area fiori e decorazione è invece il wedding. Spazio, inoltre, alle soluzioni d’avanguardia per il motorgarden (le macchine per agricoltura e giardinaggio) e per l’impiantistica sportiva, con un focus in collaborazione con la FIGC e altre federazioni.

Myplant & Garden 2024: date, orari e biglietti

L’evento-cult dei gardenisti Garden Center New Trend è ancora più grande e si tiene nel nuovo padiglione, dove sono allestiti il Décor District, due campi di pratica per il golf e un’area putting green nel padiglione 20, vicino a un campo da pickleball, nuovo sport di tendenza che combina elementi di tennis, padel, badminton e ping pong. All’esterno, prevista pure un’area dedicata ai barbecue.

Il programma completo di Myplant & Garden 2024 è disponibile sul sito ufficiale della fiera. L’ingresso alla manifestazione è riservato agli operatori professionali. Gli orari sono dalle 9 alle 18 di mercoledì 21 e giovedì 22 febbraio e dalle 9 alle 19 di venerdì 23. L’abbonamento per i tre giorni costa 30 euro se comprato online e 40 euro se preso in biglietteria. Altrimenti, il biglietto unico online costa 15 euro (20 euro in biglietteria) e il pass online da due giorni 22,50 euro (30 euro in biglietteria).

Riproduzione riservata © 2024 - LEO