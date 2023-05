Gli italiani consumano sempre più prodotti a base vegetale. Lo rivela un rapporto dell’Unione Italiana Food: il settore è cresciuto dell’8% a valore nel 2022 rispetto all’anno precedente e del 2,8% a volume. Il valore complessivo di mercato è pari a 500 milioni di euro. L’associazione per la rappresentanza delle categorie merceologiche alimentari rivela anche quali sono i cibi vegani e vegetariani più amati e acquistati.

È boom di prodotti a base vegetale

Complice la diffusione capillare nei supermercati e i menu speciali di catene di fast food come Burger King, i consumatori italiani hanno acquisito familiarità con le bevande vegetali alternative al latte e i burger fatti con legumi, funghi e barbabietola. Sono proprio i veggie burger e i piatti pronti cosiddetti plant-based (cioè di origine vegetale) a far segnare un +12%.

Le bevande vegetali come il latte di avena, riso, cocco e mandorla reggono con lo +0,4%, mentre gelati e dessert senza latte e uova viaggiano su un lusinghiero +2,6%. L’Unione Italiana Food spiega che ormai cibi di questo tipo sono entrati nel paniere di moltissime famiglie in Italia. Si contano oltre 22 milioni di consumatori che hanno provato e poi inserito con regolarità questi ingredienti nella propria dieta.

Würstel, burger e macinato vegani

La diffusione dei cibi plant-based si deve a etichette chiare ed esplicite, facili da leggere e comprensibili, veritiere e non fuorvianti. “Il 75,5% di chi li conosce – chiarisce Unionfood – sa esattamente di cosa sono fatti. Un dato che indica ottima consapevolezza considerata la ‘giovane età’ dei prodotti a base vegetale. Solo il 3,2% degli italiani non sa cosa siano”.

“Non dimentichiamo – aggiunge Salvatore Castiglione, presidente Gruppo prodotti a base vegetale di Unione Italiana Food – che prodotti come le polpette di melanzane, le panelle di ceci o il latte di mandorla (solo per citarne alcuni) fanno parte da sempre della nostra cultura culinaria. Il mondo delle aziende ha risposto in questi anni a una richiesta crescente del consumatore, lavorando per portare sulle tavole prodotti buoni, di qualità, semplici da preparare e gustare, in linea con la nostra dieta mediterranea. Ecco il segreto del loro successo”.

Prodotti a base vegetale, Italia terza in Europa

I numeri dell’Unione Italiana Food sono confermati dal Good Food Institute Europe: le vendite in Italia sono cresciute del 9% nel 2022, raggiungendo la cifra di 680,9 milioni di euro. Dopo Germania e Regno Unito, l’Italia è il terzo Paese in Europa per fatturato di prodotti alimentari di origine vegetale. Dal 2020 le vendite in questo settore sono aumentate complessivamente del 21%.

“Nonostante il risultato incoraggiante – commenta Carlotte Lucas, senior corporate engagement manager di GFI Europe –, per sostenere questo sviluppo è fondamentale che le aziende continuino a investire nell’innovazione, al fine di sviluppare prodotti a base vegetale che soddisfino le aspettative dei consumatori”.

