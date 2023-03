Sognate di andare a vivere da soli? Ottimo, ma prima di fare il grande passo è bene prendere in considerazione i dati emersi dalle ricerche ISTAT. Questi evidenziano e spiegano perché il 67,6% dei giovani tra i 18 e i 34 anni vivono ancora in famiglia. Vediamo quanto costa lasciare la dimora dei genitori.

Quanto costa andare a vivere da soli? I dati non sono entusiasmanti

Andare a vivere da soli è il primo grande passo verso l’indipendenza che tutti, prima o poi, si trovano a compiere. A prescindere dall’affetto che si può nutrire per la famiglia di origine, è normale ad una certa età avvertire il bisogno di avere un nido da considerare veramente proprio. Eppure, questo desiderio, soprattutto in Italia, è di difficile realizzazione. In termini pratici, infatti, lasciare la casa dei genitori comporta una serie di spese a cui è complicato far fronte.

Non a caso, lo Stivale, insieme a Spagna, Grecia e Portogallo, è uno dei paesi europei dove l’indipendenza arriva più tardi, solitamente dopo i 30 anni. I motivi, ovviamente, sono diversi e sia economici che sociali. In Italia ci sono 8,3 milioni di persone che vivono da sole e si stima che le loro spese siano più alte del 47% rispetto a quanti vivono in coppia e l’87% in più di un componente di una famiglia di tre persone.

Vivere in una casa propria, senza coinquilini, comporta spese maggiori ed è normale che sia così. Non si divide il costo d’affitto o il mutuo, le bollette, le riparazioni e via dicendo. Inoltre, è anche più difficile fare la spesa: pensate ai pacchi famiglia del supermercato. Difficilmente, un ‘single’ li acquista.

L’indipendenza costa, in media, 1800 euro al mese

Secondo i dati ISTAT del 2021, un persona che vive da sola spende in media circa 1800 euro al mese. In questa cifra rientrano gli esborsi per la casa, la spesa, i trasporti e gli svaghi. E’ bene sottolineare che questo dato è approssimativo e dipende molto dalle condizioni e dalle abitudini del singolo. In ogni modo, prima di lasciare la casa dei genitori, è bene valutare se il proprio stipendio consente di condurre un’esistenza dignitosa.

Inoltre, prendete in considerazione anche il luogo di residenza. Un monolocale a Milano, ad esempio, non avrà mai lo stesso costo di uno a Bari. Allo stesso tempo, però, anche gli stipendi sono diversi, così come il costo della vita. Ecco perché bisogna sempre partire dalle proprie entrate mensili per capire se il passo verso l’indipendenza si può compiere o meno. Calcolate che, in media, una persona sola spende solo 813 euro al mese per l’affitto. A questa cifra vanno aggiunte le spese accessorie, le bollette e via dicendo. Generalmente, su uno stipendio di 1500 euro al mese, metà sarà destinato al canone di locazione e a tutti gli esborsi a esso collegati. Alla luce di ciò capirete il motivo per cui il 67,6% dei giovani tra i 18 e i 34 anni vivono ancora in famiglia.

