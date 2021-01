KIKO sostiene la Fondazione Veronesi e con lo slogan “Amati, scegli la prevenzione” ricorda l’importanza dei controlli periodici.

KIKO, azienda di cosmetici italiana fondata nel 1997, sostiene la Fondazione Umberto Veronesi nella prevenzione del tumore al collo dell’utero e degli altri tumori causati dal Papillomavirus (HPV). Dall’8 gennaio al 14 febbraio 2021, in tutti i negozi KIKO, sia fisici che online, acquistando i prodotti della collezione Ray of Love si contribuirà al sostengo della ricerca scientifica sui tumori tipicamente femminili.

Ray of Love: KIKO sostiene la Fondazione Veronesi

Un’iniziativa encomiabile, quella di KIKO. L’azienda di cosmetici ha deciso di sostenere la Fondazione Umberto Veronesi con un gesto concreto. Con lo slogan “Amati, scegli la prevenzione“, invita la clientela ad acquistare i prodotti della collezione Ray of Love. Così facendo, si sosterrà la ricerca scientifica sui tumori del collo dell’utero e degli altri tumori causati dal Papillomavirus (HPV).

Parte del ricavato, infatti, verrà destinato alla Fondazione Umberto Veronesi per finanziare 12 mesi di lavoro a due ricercatori: Federica Scalorbi (Istituto Nazionale dei Tumori di Milano) e Marta Celegato (Università di Padova).

“Per noi la bellezza non è soltanto un fattore estetico, ma significa prendersi cura di sé. Il nostro impegno vuole andare oltre i prodotti per mettersi al servizio della comunità e contribuire a non lasciare indietro nessuno”, ha dichiarato Cristina Scocchia, amministratore delegato di KIKO.

Kiko: l’impegno nei confronti delle dipendenti e clienti

KIKO, inoltre, ha scelto di impegnarsi anche nei confronti delle dipendenti e delle clienti. All’interno di un programma di Corporate Social Responsability, l’azienda cosmetica offrirà l’opportunità alle 2.500 dipendenti di eseguire un Pap test gratuito, di ricevere il quaderno della Fondazione Veronesi dedicato all’HPV e di partecipare a due webinar.

Nei confronti delle clienti, invece, porterà avanti una campagna di sensibilizzazione in tutti i punti vendita nostrani, con la diffusione di materiali informativi sul Papillomavirus.

“Siamo orgogliosi di sostenere Fondazione Umberto Veronesi e mettere a disposizione il nostro personale e i nostri negozi per far arrivare un messaggio che parli di salute e prevenzione a oltre tre milioni di donne in tutta Italia”, ha dichiarato Cristina Scocchia, amministratore delegato di KIKO.